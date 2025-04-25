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小米被指口頭要求員工日均工作11.5小時 未達標會被約談或勸退

內媒引述實名職場社交平台「脈脈」用戶帖文指，小米「要求員工日均工時不低於11.5小時，低於8小時需要提交說明，工時排名靠後要被約談，甚至勸退」。

報道指，小米手機部門一員工表示，不同組情況不一樣，日均工時要求低的組是10.5小時；有組別甚至要求日均14、15個小時。該員工又指，「領導都是口頭要求，不會留下痕跡」。

另有上海員工透露，部門確實要求平均11.5小時，「早上9點上班、晚上8點半下班」，一名江蘇員工則指，之前平均工時達12小時，還是因為排名靠後，故被領導約談。報道又提到，一名小米員工之前因工作時長低於10.5小時，被要求寫說明，反思解釋為何平均工時不達標。

報道亦引述員工表示，請假會影響日均工時，一個月只要請假一天，日均工時就不滿8小時，需要額外加班補回。

 

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