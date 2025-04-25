中國商務部披露，截至昨日（4月24日），全國汽車以舊換新2700.5萬輛，12類家電以舊換新4,746.6萬套，手機等數碼產品購新3661萬部，家裝廚衛換新3712.3萬套，電動自行車以舊換新420萬輛。政策實施以來，已有超過1.2億人次享受到補貼優惠，帶動銷售額超過7200億元人民幣。