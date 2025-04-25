中國商務部披露，截至昨日（4月24日），全國汽車以舊換新2700.5萬輛，12類家電以舊換新4,746.6萬套，手機等數碼產品購新3661萬部，家裝廚衛換新3712.3萬套，電動自行車以舊換新420萬輛。政策實施以來，已有超過1.2億人次享受到補貼優惠，帶動銷售額超過7200億元人民幣。
國家商務部消費促進司司長李剛表示，目前汽車流通消費改革試點正在加快推進，各地試點申報積極性很高。年初部署開展汽車流通消費改革試點工作，支持地方在破除汽車購買使用限制性措施、發展汽車改裝及房車露營等汽車後市場等方面改革創新，先行先試延伸汽車消費鏈條。
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