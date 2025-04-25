天星銀行指，該行現有技術架構正面臨營運成本高昂、資源靈活性及擴展性不足，以及業務迭代速度緩慢等挑戰，某程度上制約了銀行業務的快速發展。

而在2023年12月時，天星銀行與騰訊雲攜手啟動上雲計劃，是次遷移涵蓋全部業務系統，過程嚴守行業標準。具體過程上，騰訊雲為天星銀行制定詳細技術方案及遷移計劃，分三個階段實現安全、平穩、高效的雲端遷移。遷移完成後，天星銀行預計，該行資源成本及基礎設施運維工作量與複雜度將大幅降低。同時上雲有助該行降低成本、提升效率，加快產品迭代速度。此外新舉措將協助天星銀行動態調配資源，更敏捷地應對未來業務擴展及客流高峰需求。

天星銀行方面又指，在安全體系建設方面，該行採用分層架構設計，按業務特性進行分區隔離，並結合騰訊雲全面的安全產品，於各關鍵節點構建防護體系，全方位保障客戶資料安全。透過邊緣安全加速平台，將內容加速與邊緣安全相結合，並提升業務源頭安全性。

至於金融行業尤其是銀行業，天星銀行認為，相關行業對IT系統穩定性及安全性要求極高。為此，騰訊雲為天星銀行設計多層業務容災架構，涵蓋流量接入、業務應用及數據存儲等層面，實現跨可用區（AZ）的業務雙活容災架構，確保系統即使遭遇極端故障，亦能在數十秒內完成切換。此外，天星銀行可充分利用騰訊雲的可觀測平台，實時監控所有業務節點運作狀態。

至於數據遷移，該行表示，相關過程是上雲過程中最關鍵的環節。各階段業務遷移需在限定時間內快速完成，以確保銀行業務不受影響。針對此需求，騰訊雲提供專業遷移工具及專家服務，協助銀行按業務需求進行適配、改造及遷移。在關鍵的數據庫遷移過程中，先透過遷移評估工具生成報告，評估所需改造工作量；完成程式碼改造後，再利用騰訊雲數據庫DBbridge遷移工具實現數據同步，最終完成業務流量切換。整個遷移過程成功率達100%，未出現業務回退或資料回溯等問題。

天星銀行去年6月引入券商富途為第二大股東，而富途的第二大股東則是騰訊。

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