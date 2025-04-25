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港股三連陰 恒指收市升70點 北水參與度續降 轉流出70億

在中國中共中央政治局會議通稿發布後，A股、港股升幅收窄，上證更倒跌。彭博社引述凱基證券分析師陳浩指，市場短線跳水是在修正過高的政策預期。早市有關中國擬暫緩部分美國進口產品徵收125%關稅，曾推動恒指升逾350點，港股創三周高，收市升幅收窄，連續三日呈陰燭。大市成交雖微升1.6%，但北水交易成交額連跌第二日，見一周低，佔港股成交比率進一步跌至20.7%，見兩周低。

全周計，三大指數均上升，升幅創7周最大，其中，恒指國指連升第二周。恒指國指表現最佳的是小米（1810），科指則是蔚來（9866）

恒指今早高開170點，高位升358點，低位升14點，高低波幅344點。上升股份比例為35.49%，下跌為28.92%，無升跌為35.57%。

恒指收市升70點或0.32%，報21980點，大市成交金額2080億元，較上日增加1.6%，是4月23日2606.2億元成交後最多；國指升23點或0.29%，報8080點。恒生科技指數收報4982點，升0.14%。

藍籌股成交金額954.22億元，佔大市成交45.87%；科指成份股成交金額634.51億元，佔大市成交30.5%；國指成份股成交金額839.17億元，佔大市成交40.34%。

24隻雙櫃台股，總成交0.84億元人民幣，相當於約0.9億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少8.96%，至148.32億元，佔大市成交7.12%。牛熊證成交金額67.11億元，減少8.63%；窩輪成交金額81.21億元，減少9.24%。

藍籌52隻升，29隻下跌，2隻無升跌。百度 （9888）升3.85%，收報87.6元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌4.15%，收報9.23元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，13隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報31.7元，升3.93%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報34.35元，跌6.28%。

恒指升穿20天線(21877.28點)，10天線(21445.77點)升穿100天線(21361.15點)。科指曾升穿20天線(5058.58點)，收市跌穿100天線(5000.6點)。

北水南下合計淨流出70.19億元，終止單日流入，流出金額是4月23日後最多。北水本月累計流入1654.29億元，按月增加3.21%，連續第4個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）見4月15日後新低，連跌第二日降至861.87億元，較上日減2.48%，佔香港市場成交額由上日的21.58%減至20.71%，是4月8日後收市新低，當日報19.41%。

三大指數表現

恒指曾升最多1.63%，是4月23日後最大升幅，當日升幅為2.67%。高見22267.96點，是4月3日22998.3點後最高。收市報21980.74點，是4月23日後收市新高，當日報22072.62點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是4月1日。

科指曾升最多2.15%，是4月23日後最大升幅，當日升幅為3.68%。高見5082.97點，是4月3日5371.54點後最高。收市報4982.96點，是4月23日後收市新高，當日報5049.4點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是4月16日。

國指曾升最多1.54%，是4月23日後最大升幅，當日升幅為2.54%。高見8180.79點，是4月3日8471.26點後最高。收市報8080.54點，是4月23日後收市新高，當日報8116.28點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是4月16日。

一周表現

恒指本周累升2.74%或585點，升幅是3月7日後最大，當時收市升幅為5.62%；恒指連升2周，對上一次連升2周，是2024年12月6日；本周表現最佳的是小米（1810），累升13.71%，其次為藥明生物（2269）及藥明康德（2359），分別升11.22%及10.3%。而表現最差的是京東（9618），累跌11.06%，其次為美團（3690）及百威（1876），分別跌6.52%及3.32%。

國指本周累升2.32%或183點，升幅是3月7日後最大，當時收市升幅為5.9%；國指連升2周，對上一次連升2周，是1月24日；本周表現最佳的是小米（1810），累升13.71%，其次為石藥（1093）及聯想（0992），分別升9.89%及9.41%。而表現最差的是京東（9618），累跌11.06%，其次為美團（3690）及中移動（0941），分別跌6.52%及3.23%。

科指本周累升1.96%或95點，升幅是3月7日後最大，當時收市升幅為8.43%；本周表現最佳的是蔚來（9866），累升15.9%，其次為小米（1810）及聯想（0992），分別升13.71%及9.41%。而表現最差的是京東（9618），累跌11.06%，其次為同程旅行（0780）及美團（3690），分別跌8.09%及6.52%。

午後消息股表現

中國商務部：消費品以舊換新銷售額逾7200億元人民幣。

汽車股

吉利（0175）收報15.98元，升1.52%。

比亞迪（1211）收報397元，升1.69%。

小鵬（9868）收報77.75元，跌1.83%。

理想（2015）收報90.95元，升0.28%。

蔚來（9866）收報31.7元，升3.93%。

零跑（9863）收報49.4元，升1.23%。

小米（1810）被指口頭要求員工日均工作11.5小時 未達標會被約談或勸退。收報47.7元，跌1.04%。

港交所（0388）購交易廣場物業 匯豐料每股盈利影響輕微。收報338.6元，升0.24%。

蘋果據報擬最快明年在印度組裝所有供美iPhone。

手機設備

丘鈦（1478）收報6.44元，升0.63%。

舜宇（2382）收報65.05元，升1.56%。

高偉電子（1415）收報23.45元，升6.11%。

通達（0698）收報0.073元，無升跌。

瑞聲（2018）收報36.55元，升3.39%。

比亞迪電子（0285）收報34.75元，升2.21%。

信利國際（0732）收報0.95元，無升跌。

富智康（2038）收報0.74元，升4.23%。

中匯集團（0382）半年盈利跌28% 中期息削31%至6.6仙。創上市新低，見1.46元，收報1.47元，跌14.04%。

今早及隔晚消息股表現

彭博社：中國擬暫緩部分美國進口產品徵收125%關稅。

航空股

國航（0753）收報4.7元，跌1.26%。

南航（1055）收報3.22元，跌0.92%。

東航（0670）收報2.34元，跌2.09%。

中銀航空租賃（2588）收報57.3元，跌1.55%。

晶片股

中芯國際（0981）收報45.05元，跌2.8%。

華虹半導體（1347）收報34.35元，跌6.28%。

ASMPT（0522）收報50.4元，升1%。

百度（9888）發布文心大模型X1 Turbo 價格僅DeepSeek 25%。收報87.6元，升3.85%。

騰訊雲與小馬智行合作 研微信推Robotaxi服務。騰訊（0700）收報478.2元，升1.53%。

國泰（0293）開通達拉斯直航客運服務。收報8.9元，跌0.56%。

一脈陽光（2522）折讓約14%配股 集資1億 曾升逾2%。收報22.5元，跌4.26%。

時代鄰里（9928）4167萬收購 成都物管公司20%。收報0.5元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，比亞迪（1211）收報397元，升1.69%。

比亞迪電子（0285）收報34.75元，升2.21%。

中海外（0688）收報14.32元，跌0.28%。

神華（1088）收報30.8元，跌0.65%。

中國電信（0728）收報5.42元，跌1.99%。

中國平安（2318）收報45.95元，升0.66%。

國藥（1099）收報17.42元，跌0.46%。

灣區發展（0737）收報1.81元，跌1.09%。

中國光大銀行（6818）收報3.26元，升0.93%。

赤峰黃金（6693）收報27.35元，跌3.53%。

中煤能源（1898）收報8.04元，跌1.11%。

中國建築國際（3311）收報10.68元，跌0.19%。

洛陽鉬業（3993）收報5.93元，升0.34%。

香港寬頻（1310）收報5.07元，升0.2%。

中鋁（2600）首季多賺59%。收報4.3元，升2.14%。

博駿教育（1758）中期轉蝕645萬人幣，半年收益跌25%。收報0.156元，無升跌。

海普瑞（9989）首季淨利潤增1%至1.6億人幣。收報4.39元，跌1.13%。

港交所（0388）購置永久總部平均呎價約4萬元，原舖位部份作為接待處。收報338.6元，升0.24%。

京東（9618）物流在韓國開設兩大自營倉，使用首月內已接近滿倉。收報123.8元，跌0.32%。

港交所（0388）斥63億元向置地購中環交易廣場一座多層樓面作永久總部。收報338.6元，升0.24%。

周大福（1929）第四季零售值按年跌11.6%。收報9.23元，跌4.15%。

新世界（0017）：鄭家純將不再擔任提名委員會主席及成員。收報4.8元，升4.12%。

商湯（0020）夥中大開發法律資訊AI模型，冀降低港人獲取專業法律資訊門檻。收報1.42元，跌0.7%。

中石化油服（1033）首季多賺23%。收報0.6元，升1.69%。

破頂股表現

破頂股包括，上美股份（2145）創上市新高，見62.7元，收報61.1元，升4.27%；康方生物（9926）創上市新高，見105.5元，收報98.9元，跌1.1%；衛龍美味（9985）創上市新高，見18.1元，收報16.84元，跌4.1%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1117.45元，收報1117.45元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1095.2元，收報1095.1元，無升跌；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1095.3元，收報1095.3元，升0.03%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1057.9元，收報1057.9元，升0%；大唐發電（0991）創52周高，見1.86元，收報1.84元，升3.95%；茂盛控股（0022）創52周高，見0.138元，收報0.138元，升23.21%；達力集團（0029）創52周高，見13.48元，收報13.4元，升1.52%；江蘇寧滬高速公路（0177）創52周高，見9.82元，收報9.74元，跌0.1%；南順（香港）（0411）創52周高，見10.2元，收報10.2元，無升跌；中國食品（0506）創52周高，見3.12元，收報3.1元，升1.31%；金利來集團（0533）創52周高，見1.49元，收報1.49元，升1.36%；京能清潔能源（0579）創52周高，見2.46元，收報2.46元，升3.36%；浪潮數字企業（0596）創52周高，見7.58元，收報7.36元，升5.14%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）創52周高，見0.85元，收報0.84元，升2.44%。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，亞洲果業（0073）低見1.6元，收報1.68元，跌2.89%；REGAL INT'L（0078）低見0.43元，收報0.445元，跌3.26%；資本界金控（0204）低見0.031元，收報0.033元，跌17.5%；世紀城市國際（0355）低見0.034元，收報0.037元，跌2.63%；中滙集團（0382）低見1.46元，收報1.47元，跌14.04%；卓悅控股（0653）低見0.09元，收報0.096元，升3.23%；從玉智農（0875）低見0.45元，收報0.485元，跌24.22%；富臨集團控股（1443）低見0.075元，收報0.081元，無升跌；MOS HOUSE（1653）低見0.235元，收報0.236元，跌2.07%；齊屹科技（1739）低見0.15元，收報0.18元，升5.88%。

24隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見1.7元，收報1.8元，跌11.33%；海港企業（0051）低見3.84元，收報3.86元，升0.52%；渝太地產（0075）低見0.15元，收報0.15元，跌3.23%；建業實業（0216）低見0.59元，收報0.6元，跌1.64%；香港生力啤（0236）低見0.7元，收報0.71元，跌6.58%；越南製造加工出口（0422）低見0.39元，收報0.44元，升4.76%；包浩斯國際（0483）低見0.165元，收報0.165元，無升跌；達利國際（0608）低見1.39元，收報1.39元，無升跌；環科國際（0657）低見0.015元，收報0.017元，無升跌；FUTURE BRIGHT（0703）低見0.117元，收報0.122元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，HOME CONTROL（1747）創52周高，見0.95元，收報0.88元，升62.96%；寶發控股（8532）收報0.026元，升36.84%；雅仕維（1993）收報0.99元，升35.62%；堃博醫療－Ｂ（2216）創52周高，見2.57元，收報2.45元，升31.02%；金輝控股（9993）收報2.91元，升29.33%；國微控股（2239）收報1元，升28.21%；百利達集團控股（8179）收報0.023元，升27.78%；德萊建業（1546）收報0.079元，升27.42%；富一國際控股（1470）收報0.048元，升26.32%；領地控股（6999）收報0.107元，升25.88%；高維科技（2086）收報0.45元，升25%。

下跌異動股，包括，從玉智農（0875）創上市新低，見0.45元，收報0.485元，跌24.22%；仁德資源（8125）收報0.29元，跌23.68%；聯洋智能控股（1561）收報0.057元，跌22.97%；樂氏國際控股（1529）收報0.455元，跌22.88%；廣泰國際控股（0844）收報0.255元，跌22.73%；未來數據集團（8229）收報0.35元，跌21.35%；生興控股（1472）創52周高，見0.08元，收報0.062元，跌19.48%；榮智控股（6080）收報0.138元，跌17.86%；資本界金控（0204）創上市新低，見0.031元，收報0.033元，跌17.5%；中國科創產業投資（0339）收報0.12元，跌16.67%；勝龍國際（1182）收報0.52元，跌16.13%。

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