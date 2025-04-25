大市全日沽空金額255.36億元，較上日減少3.97%，沽空金額佔大市成交比率由上日的12.98%降至12.27%，連降第3日，降至2024年12月27日後新低，當日報11.76%。
沽空金額最多股份為，比亞迪股份（1211）21.02億元，較上日增加43%。
沽空增幅最多的股份為，金地商置（0535）增加20249.99%，至646.56萬元；沽空減幅最多的股份為，ＸＬ二南特斯（7766）減少99.77%，至1548元。
藍籌當中，沽空比率最高的是港鐵（0066）沽空比率52.95%。科指股沽空比率最高的是金山軟件（3888）沽空比率34.49%。
盈富基金（2800）上日流通股份減0.01%或100萬個，至61.45億個，是4月23日後最少，當日達61.46億個。
盈富基金（2800）上日流通股份減0.01%或100萬個，至61.45億個，是4月23日後最少，當日達61.46億個。
南方恒生科技（3033）上日流通股份減0.01%或150萬個，至87.4億個，是4月23日後最少，當日達87.41億個。
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