新開發家庭用戶則達28.7萬戶，按年減少16.3%，新開發工商業用戶已裝置日開口氣量為250萬立方米。在智家業務方面，在其現有客戶群的滲透率為3.7%，新開發客戶中的滲透率為49.8%。「促消費」依然是今年擴大內需的重要動力，其將繼續深化客戶認知，加快智家業務拓展。

新奧能源今日股價收報61.3元，跌1.29%，成交額達到1.79億元。

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