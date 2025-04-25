新奧能源（2688）公布今年3月底止首季度業績，季內集團的泛能銷售量達100.39億千瓦時，按年增9.9%；已投運的泛能項目達367個，按年增加56個。天然氣零售銷售量達72.58億立法米，按年增加0.3%；當中，工商業用戶之售氣量按年只增長0.1%至52.29億立方米，民生用氣銷售量則同比增長1.1%至19.69億立方米。
新開發家庭用戶則達28.7萬戶，按年減少16.3%，新開發工商業用戶已裝置日開口氣量為250萬立方米。在智家業務方面，在其現有客戶群的滲透率為3.7%，新開發客戶中的滲透率為49.8%。「促消費」依然是今年擴大內需的重要動力，其將繼續深化客戶認知，加快智家業務拓展。
新奧能源今日股價收報61.3元，跌1.29%，成交額達到1.79億元。
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