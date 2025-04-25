作為派息參考的歸屬於母公司股東的營運利潤379.07億元，按年增長2.4%；其中，壽險及健康險業務歸屬於母公司股東的營運利潤268.64億元，按年增長5.0%。平安產險保險服務收入811.53 億元，按年增長 0.7%；整體綜合成本率96.6%，按年優化3.0個百分點。銀行業務淨利潤140.96億元，按年比下降5.6%。

平保表示，中國經濟起步平穩，延續回升向好態勢，但外部環境更趨複雜嚴峻，國內有效需求增長動力不足，經濟持續回升向好基礎還需鞏固。該行堅守金融主業，推動高質量發展，實現整體經營基本面穩固、業績保持穩健。

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