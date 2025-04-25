中國平安（2318）公布，今年第一季，壽險及健康險業務新業務價值128.91億元（人民幣，下同），按年增長34.9%，新業務價值率32.0%，按年增長10.4個百分點。保險資金投資組合實現非年化綜合投資收益率1.3%，按年上升0.2個百分點
作為派息參考的歸屬於母公司股東的營運利潤379.07億元，按年增長2.4%；其中，壽險及健康險業務歸屬於母公司股東的營運利潤268.64億元，按年增長5.0%。平安產險保險服務收入811.53 億元，按年增長 0.7%；整體綜合成本率96.6%，按年優化3.0個百分點。銀行業務淨利潤140.96億元，按年比下降5.6%。
平保表示，中國經濟起步平穩，延續回升向好態勢，但外部環境更趨複雜嚴峻，國內有效需求增長動力不足，經濟持續回升向好基礎還需鞏固。該行堅守金融主業，推動高質量發展，實現整體經營基本面穩固、業績保持穩健。
其他報道
乘聯分會：初步推算中國4月狹義乘用車零售總市場規模增14.4%
沽空金額減3% 比率連降3日 見4個月低 比亞迪沽空增43%
YAICHI推行李日本直送回香港及英國折扣 冀搶15%物流市佔率
關稅戰丨外交部：中美沒有就關稅問題進行磋商或談判 美方勿混淆視聽
小米被指口頭要求員工日均工作11.5小時 未達標會被約談或勸退
北上夜經濟︱復活節北上消費額飈9成 ZA Bank ︰夜間消費人數升逾5成
LESG：首季亞太區銀團貸款按年跌38% 香港貸款總額跌26%
政治局會議：對受關稅影響較大企業 提高失業保險基金穩崗返還比例
政治局會議：適時降準減息保流動性 支持實體經濟 加強超常規逆週期調節
MemeStrategy首贊助金像獎 伙《香城映画》於紅地氈拍影星短片