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中國平安首季新業務價值增35% 營運利潤379億人幣

中國平安（2318）公布，今年第一季，壽險及健康險業務新業務價值128.91億元（人民幣，下同），按年增長34.9%，新業務價值率32.0%，按年增長10.4個百分點。保險資金投資組合實現非年化綜合投資收益率1.3%，按年上升0.2個百分點

作為派息參考的歸屬於母公司股東的營運利潤379.07億元，按年增長2.4%；其中，壽險及健康險業務歸屬於母公司股東的營運利潤268.64億元，按年增長5.0%。平安產險保險服務收入811.53 億元，按年增長 0.7%；整體綜合成本率96.6%，按年優化3.0個百分點。銀行業務淨利潤140.96億元，按年比下降5.6%。

平保表示，中國經濟起步平穩，延續回升向好態勢，但外部環境更趨複雜嚴峻，國內有效需求增長動力不足，經濟持續回升向好基礎還需鞏固。該行堅守金融主業，推動高質量發展，實現整體經營基本面穩固、業績保持穩健。

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