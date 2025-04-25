該公司解釋，盈利倒退主要由於集團營業額按年下跌10%至11%，當中集團的核心市場港澳地區銷售額預計按年下跌11%至12%，而該市場佔集團總營業額約76%。港澳市場跌幅主要由於香港居民持續北上消費及外遊；及港澳地區的中國內地旅客旅遊方式改變，偏好體驗式旅遊而非以購物為主，加上美元持續強勢令旅客在港澳地區消費減少。

不過莎莎指出，「一簽多行」等簽證措施實施後，內地訪港澳的旅客數量有所提升，亦令集團的線下銷售幅由本財政年度上半年的17.4%及第三季的7.9%，收窄至第四季的4%至5%，但前景仍然充滿挑戰。

中國內地市場方面，由於線上業務是主要零售渠道，佔該地區銷售額約80%，集團將集中資源發展線上業務，並計劃將有序關閉當地線下18間店舖，改以供貨商的形式，向中國內地合作方提供莎莎指定的品牌產品，繼續服務中國內地地區的顧客。集團相信，此輕資產模式的轉變，有助降低營運成本，提升經濟效益，預計2025/26財政年度可覆蓋內地超過20間美粧線下店舖。因此，本財政年度產生了一次性的閉店撥備2000萬至3000萬元。 若不包括中國內地線下一次性閉店撥備，期內下半年的除稅後盈利為6800萬元至7800萬元，較上半年的3200萬元，增加3600萬至4600萬元。