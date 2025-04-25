moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

莎莎料全年盈利倒退近七成 關閉內地18間店舖撥備最多3000萬元

莎莎國際 （0178）發盈警，預計截至2025年3月31日止年度盈利介乎大約7000萬至8000萬元，對比截至2024年3月底止年度賺2.19億元，倒退最多68%。

該公司解釋，盈利倒退主要由於集團營業額按年下跌10%至11%，當中集團的核心市場港澳地區銷售額預計按年下跌11%至12%，而該市場佔集團總營業額約76%。港澳市場跌幅主要由於香港居民持續北上消費及外遊；及港澳地區的中國內地旅客旅遊方式改變，偏好體驗式旅遊而非以購物為主，加上美元持續強勢令旅客在港澳地區消費減少。

不過莎莎指出，「一簽多行」等簽證措施實施後，內地訪港澳的旅客數量有所提升，亦令集團的線下銷售幅由本財政年度上半年的17.4%及第三季的7.9%，收窄至第四季的4%至5%，但前景仍然充滿挑戰。

中國內地市場方面，由於線上業務是主要零售渠道，佔該地區銷售額約80%，集團將集中資源發展線上業務，並計劃將有序關閉當地線下18間店舖，改以供貨商的形式，向中國內地合作方提供莎莎指定的品牌產品，繼續服務中國內地地區的顧客。集團相信，此輕資產模式的轉變，有助降低營運成本，提升經濟效益，預計2025/26財政年度可覆蓋內地超過20間美粧線下店舖。因此，本財政年度產生了一次性的閉店撥備2000萬至3000萬元。 若不包括中國內地線下一次性閉店撥備，期內下半年的除稅後盈利為6800萬元至7800萬元，較上半年的3200萬元，增加3600萬至4600萬元。