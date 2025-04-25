期內，該公司收益按年跌1%至57.3億元，原因是宏觀經濟狀況持續不明朗及客戶消費轉弱。其中企業方案業務收益按年增10%至25.5億元，為唯一收益按年有增長的分部；而企業方案相關產品收益按年挫6%至8.9億、住宅方案業務收益跌1%至11.7億元、手機及其他產品收益則因銷售表現較預期差而重挫17%至11.3億元。

客戶數目變化上，截至今年2月底止，香港寬頻的住宅客戶按年跌6%至90.1萬戶，但ARPU（每月每戶平均收入）升3%至186元；企業客戶按年維持約9.7萬戶。

與此同時，該公司旗下的永久全職員工按年減少10%至3741人。

該公司表示，市場競爭激烈、全球貿易存在不確定性及客戶預算緊縮等因素令集團盈利受壓，但預計利率下調能令公司融資成本減少。此外見及本港正迎來不少來自零售及餐飲業界的內地企業落戶，相信公司潛在商機可獲擴大。

早前針對香港寬頻收購戰中，身為三大中資電訊商之一的中國移動（0941）在與美資投資公司I Squared Asia Advisors Pte Ltd.的競爭中勝出。最新本月10日（周四）香港寬頻披露，國資委已批准中移動的相關收購要約。不過是次中期業績公告中，香港寬頻未提及新股東中移動和其私有化方案。

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