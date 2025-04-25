中國電信（0728）截至今年3月底止首季收入1354.98億元（人民幣，下同），按年持平。純利88.64億元，升3.1%。每股盈利0.1元。
期內，該公司EBITDA為367億元，按年增4.7%，EBITDA率為29.5%。截至3月底，公司旗下移動用戶數量近4.3億戶，淨增加495萬戶。當中5G用戶數量近2.7億戶，淨增加1548萬戶，滲透率則提升至62%。
此外固網及智慧家庭業務方面，中電信指相關業務增長情況良好，其中千兆寬帶用戶滲透率約30%，智慧家庭收入按年增長11.5%。
雲網融合業務方面，中電信首季互聯網數據中心（IDC）收入95億元，按年多10.4%。智能收入增151.6%，視聯網收入升58.4%，衛星通信收入多37.2%，量子收入增81.1%。
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