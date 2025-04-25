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香港寬頻：正與中移動及HGC洽商 惟各方未達成一致意見

中國移動（0941）早前向香港寬頻（1310）主要股東TPG收購股份，在完成後將取得15.46%股權。香港寬頻執行副主席及集團行政總裁楊主光在業績記者會表示，股權易手正在進行中，董事局仍在同中移動及HGC主要股東I Squared Capital兩方討論有關事宜，目前暫時未有各方都同意的方案。他重申董事會會為所有股東爭取最好回報。

楊主光表示，美國關稅戰對集團業務的影響極低。他指出，在集團有商業客戶中，僅有5%客戶的業務類型為進出口；而依據政府數據，僅有6.5%進出口商將貨品出口至美國。即有機會受關稅政策影響的客戶僅佔所有企業客戶的0.3%。

上半財年集團EBITDA增長5%，楊指出集團業務具韌性，可以持續產生經常性收入，相信未來業績會繼續向好。

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