中國移動（0941）早前向香港寬頻（1310）主要股東TPG收購股份，在完成後將取得15.46%股權。香港寬頻執行副主席及集團行政總裁楊主光在業績記者會表示，股權易手正在進行中，董事局仍在同中移動及HGC主要股東I Squared Capital兩方討論有關事宜，目前暫時未有各方都同意的方案。他重申董事會會為所有股東爭取最好回報。