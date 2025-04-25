保監局公布2024年臨時統計數字，除退休計劃業務的壽險新造保單保費為2198億元，按年上升21.4%，主要包括非相連個人業務的2081億元，按年上升22.8%，當中可細分為分紅業務的1824億元和其他業務的257億元；以及來自相連個人業務的112億元，按年保持穩定。保險公司共發出約70萬份合資格延期年金保單，引進保費45億元或個人業務總額2.1%。
源自內地訪客的新造保單保費為628億元，按年上升6.5%，佔個人業務總新造保單保費28.6%。終身壽險、危疾及醫療保險分別佔總數的59%、28% 和5%。
去年壽險有效業務的保費收入總額為5374億元，按年上升11.4%，主要包括非相連個人業務的4718億元，按年上升11.2%、相連業務的240億元，按年上升1.8%及退休計劃業務的357億元，按年上升22%。給付保單持有人的申索和利益總金額合計3525億元，按年上升6%。
財產保險方面，去年本港毛保費及淨保費分別為1005億元和697億元，已償付申索毛額合計530億元。整體經營利潤為81億元，其中承保利潤佔33億元。直接一般業務方面，毛保費及淨保費分別為514億元和358億元，已償付申索毛額合計281億元。意外及健康業務、一般法律責任，按年包括僱員補償業務、財產損壞業務和汽車業務的毛保費分別佔228億元、121億元、62億元和54億元。
去年財產保險整體承保利潤達12億元，受惠於一般法律責任，按年包括僱員補償業務及財產損壞業務的顯著貢獻，惟部分被金錢損失業務和意外及健康業務錄得的損失所抵銷。保監局提示，由於風險為本資本制度於去年7月1日實施，直接把一般業務表現跟過往年度的相應數字作出比較並不合適。
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