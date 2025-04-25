停牌已兩天的耀才證券（1428）宣布，買方螞蟻控股向集團主席葉茂林為首的公司，提出收購50.55%股權或相當於近8.58億股，每股作價3.28元，總代價為28.14億元。每股作價較4月22日收市價2.79元，溢價17.6%，相對4月23日停牌前造價3.05元亦有溢價7.5%。螞蟻控股同時按例向耀才其他股東提出全面收購，每股作價同樣為3.28元，若能夠完成收購，耀才的總估值達52.85億元。
螞蟻控股表示，擬維持耀才的上市地位，要完成交易的條件之一，是要求上市地位未有被撒回。螞蟻已經就今次收購葉茂林手上耀才股份，支付一成按金即2.81億元。完成今次股權買賣後，葉茂林不再於耀才持股。螞蟻表示，對中、港經濟長遠發展充滿信心，並深信透過科技與財富管理的結合可帶來巨大的市場機遇。藉助其產品及技術創新能力，耀才有望將其服務擴展至年齡層分佈更廣泛的客戶，並提升現有客戶的體驗，從而推動業務進一步增長，同時加速數字化轉型。
在新主接手後，由於耀希望加速未來增長，與螞蟻控股的合作會為其提供重新調整其資金分配策略的機會，在提供短期股東回報與最大化長期股東價值之間取得平衡。更多的資金將重新投入業務，以加強其技術基礎設施及提高風險控制效率，為客戶創建一個更安全、更好、更快的平台。螞蟻控股打算調整與過往財政年度相比擬宣派的末期股息金額。
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