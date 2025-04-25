moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

螞蟻控股逾28億元收購耀才50%股權 擬提全購及保留上市地位

停牌已兩天的耀才證券（1428）宣布，買方螞蟻控股向集團主席葉茂林為首的公司，提出收購50.55%股權或相當於近8.58億股，每股作價3.28元，總代價為28.14億元。每股作價較4月22日收市價2.79元，溢價17.6%，相對4月23日停牌前造價3.05元亦有溢價7.5%。螞蟻控股同時按例向耀才其他股東提出全面收購，每股作價同樣為3.28元，若能夠完成收購，耀才的總估值達52.85億元。

螞蟻控股表示，擬維持耀才的上市地位，要完成交易的條件之一，是要求上市地位未有被撒回。螞蟻已經就今次收購葉茂林手上耀才股份，支付一成按金即2.81億元。完成今次股權買賣後，葉茂林不再於耀才持股。螞蟻表示，對中、港經濟長遠發展充滿信心，並深信透過科技與財富管理的結合可帶來巨大的市場機遇。藉助其產品及技術創新能力，耀才有望將其服務擴展至年齡層分佈更廣泛的客戶，並提升現有客戶的體驗，從而推動業務進一步增長，同時加速數字化轉型。

在新主接手後，由於耀希望加速未來增長，與螞蟻控股的合作會為其提供重新調整其資金分配策略的機會，在提供短期股東回報與最大化長期股東價值之間取得平衡。更多的資金將重新投入業務，以加強其技術基礎設施及提高風險控制效率，為客戶創建一個更安全、更好、更快的平台。螞蟻控股打算調整與過往財政年度相比擬宣派的末期股息金額。

耀才的股份將於下周一4月28日復牌買賣。

其他報道

中國太保首季淨利潤96億人幣跌18% 新業務價值升11%

保監局：本港壽險新造保費去年升21.4% 內地客增6.5%

香港寬頻：正與中移動及TPG洽商 惟各方未達成一致意見

中電信首季多賺逾3% 5G用戶已近2.7億

比亞迪電子首季多賺1.9%

金山雲獲承銷商悉數行使購股權 集資多2.4億元

長城汽車首季盈利跌46% 產品換代累銷量下降

香港寬頻中期按年多賺69倍 中期息微升至15.5仙

法院再度押後黃百鳴內幕交易聆訊

莎莎料全年盈利倒退近七成 關閉內地18間店舖撥備最多3000萬元

中國平安首季新業務價值增35% 營運利潤379億人幣

新奧能源首季泛能銷售量增9.9%  售氣量微增0.3%

乘聯分會：初步推算中國4月狹義乘用車零售總市場規模增14.4%

Manus母企完成5.85億融資 估值飈4倍至39億

中國海外首季收入持平 經營溢利跌15%

沽空金額減3% 比率連降3日 見4個月低 比亞迪沽空增43%

港股三連陰 恒指收市升70點 北水參與度續降 轉流出70億

騰訊雲支援天星銀行全面採用雲端服務 料每年節省數百萬元成本

YAICHI推行李日本直送回香港及英國折扣 冀搶15%物流市佔率

關稅戰丨外交部：中美沒有就關稅問題進行磋商或談判 美方勿混淆視聽

中國商務部：消費品以舊換新銷售額逾7200億元人民幣

小米被指口頭要求員工日均工作11.5小時 未達標會被約談或勸退

北上夜經濟︱復活節北上消費額飈9成 ZA Bank ︰夜間消費人數升逾5成

LESG：首季亞太區銀團貸款按年跌38% 香港貸款總額跌26%