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北上消費外送平台加大折扣夾擊 譚仔國際料全年盈利跌逾三成

譚仔國際（2217）發盈警，預期截至今年3月底止全年，股東應佔溢利將按年減少約30%至35%。

該公司解釋，去年盈利倒退，主要由於期內香港經濟仍然疲弱，港人北上消費熱潮有增無減，本 集團面臨重重挑戰。一如其他餐飲同業，集團必須推出更具吸引力的推廣活動，力求吸引人流及維 持收入表現。

隨著新外送平台加入戰團，餐飲業格局面臨轉變，集團來自相關平台的訂單比例有所上升。面對上述情況，集團加大折扣優惠力度，加上第三方外送服務所產生的佣金及手續費持續增加，嚴重影響報告期間的盈利能力。

礙於消費氣氛低迷及競爭加劇 ，集團在中國內地及新加坡市場同樣面對重大挑戰，集團當地收 入及盈利能力於期內有所下降。為應對持續經營挑戰，集團作出策略部署，縮減新加坡及中國 內地的分區辦事處及餐廳網絡，藉此保留集團的財政實力，並將資源重新分配至增長潛力較高的 市場，惟其產生的龐大一次性結業開支導致集團海外業務虧損擴大。

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