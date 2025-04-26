分隔銀行在2008年金融海嘯後推出，以保護英國零售銀行免受其他領域衝擊的影響，制度適用於零售和中小企業存款超過250億英鎊的銀行，英國零售客戶和中小企業提供存款、支付和透支服務的核心銀行服務，在財務、運營和組織上要與投資銀行和國際銀行業務部門完全分離。

消息指，四間銀行行政總裁在信函表示，政府應消除對銀行支持英國經濟各行業能力的「不必要限制」，而廢除分隔銀行制度是當局可以採取的最重要措施之一，確保審慎框架最大限度地發揮銀行業支持英國企業和促進經濟增長的能力。他們指，分隔銀行事實上為中小企在內的企業帶來重大且常被忽視的成本，削弱企業競爭力。因為大量資金流動性被困在分隔銀行只能用於有限用途，令貸款決策和定價被扭曲。

信函又指，分隔銀行規則亦降低致資本運用效率，對英國的國際地位產生負面影響，自制度實施以來，英國批發銀行業務顯著下降，對英國企業以及英國作為國際化經濟體和全球金融中心的形象造成了損害。匯控、國民西敏銀行和桑坦德拒絕向彭博社置評，萊斯銀行未有立即回應。

英國財政部回應，表示銀行對政府實現經濟增長的首要任務「至關重要」，是為財政大臣提出一種新監管方式的原因，以支持增長而非過分關注風險，並與業界共同設計首個金融服務增長與競爭力戰略。