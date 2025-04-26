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戶戶送：獲DoorDash提全購 總代價279億

剛於本月初撤出香港市場的外賣平台戶戶送（Deliveroo）公布，確認早於本月5日接獲美國外賣平台同業DoorDash（美：DASH）的指示性提案，以每股180便士（約18.59港元）現金收購公司全部股權，作價較上周五收市價高約22.78%，收購總代價約為27億英鎊（約2789億港元）。

Deliveroo於2013年創立，2021年每股定價3.9英鎊上市，但掛牌首天股價下跌超過25%。隨着新冠疫情結束，以及其他競爭對手加入，令Deliveroo股價一直潛水，市值由上市時的76億英鎊，縮水62.4%至20.96億英鎊。

據英國收購規定，DoorDash需在5月23日提出正式要約。Deliveroo公告指出，若DoorDash以上述報價正式作出提案，董事會將願意向股東推薦提案，現時會就潛在報價與DoorDash進行討論，並為對方提供盡職審查資料。

英國《金融時報》報道引述消息人士透露，DoorDash去年夏天首次以大致相同估值洽購Deliveroo，Deliveroo於英國、比利時和新加坡等9個國家提供服務，DoorDash主要於美加和澳紐經營業務，不會出現業務地區重疊情况，料不受競爭監管影響。

 

早前亦有外賣平台併購交易，今年1月騰訊（0700）大股東Prosus今年1月以41億歐元（約362.88億港元）作價，私有化歐洲外賣平台Just Eat Takeaway，為Prosus歷來最大宗交易。