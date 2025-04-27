據初步招股書資料顯示，三隻松鼠為中國最大的中資休閒零食企業，中信證券為獨家保薦人。截至上周五收市，三隻松鼠最新市值為119.3億元人民幣（約127億港元）。去年全年錄得純利4.08億元（人民幣，下同），按年升85.4%。

無線通信模組供應商廣和通專注數傳模組、智能模組及AI模組，並客戶提供定制化解決方案，中信證券為獨家保薦人。以2024年收入計，公司為全球第二大無線通信模組提供商，市場份額為15.4%。去年全年純利按年上升18.5%至6.68億元。至於同樣於25日申請上市的A股模擬芯片提供商納芯微主要圍繞汽車電子、泛能源及消費電子等應用領域提供產品及解決方案，已廣泛應用於汽車電子、泛能源、消費電子及新興領域等應用領域。去年全年虧損4.03億元，主要由於市場競爭加劇及大量投資於研發及其他業務方面，包括業務發展、供應鏈基礎設施、產品質量管理及人才發展。

此外，冷凍倉儲商紅星冷鏈與siRNA藥物研發商瑞博生物亦於同日申請上市。