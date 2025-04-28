個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.19%，折合報480.79元；阿里巴巴（9988）升0.82%，折合報116.63元；美團（3690）升0.36%，折合報128.69元；匯控（0005）升0.52%，折合報86.86元；建行（0939）跌0.5%，折合報6.83元。

道期現跌0.355%；標期現跌0.45%；納期現跌0.6%。日本東證指數現升1.25%；韓國KOSPI指數現升0.31%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升1.02%。

VIX指數隔晚跌6.15%或1.63點，報24.84點。

紐油現升0.15%或0.09美元，報63.12美元；布油現升0.13%或0.08美元，報66.96美元；金價現跌0.29%或9.65美元，報3310.07美元；LME 銅期貨隔晚跌0.19%或18.5美元，報9374美元。比特幣現跌0.62%或590.22美元，報93710.76美元；美國10年期債息現升0.09%或0.0039厘，報4.2392厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中石化（0386）、青島銀行（3866）、中金（3908）、龍源電力（0916）、中集集團（2039）、招商證券（6099）、青島啤酒股份（0168）、藥明康德（2359）等。

國藥（1099）首季多賺2.5%。

中鐵建（1186）首季新簽合同額按年減一成。

中交建（1800）首季少賺11%。

優必選（9880）首獲工業製造場景具身智能人形機器人採購合同。

新濠國際（0200）2供1籌集7.8億元，主席及行政總裁何猷龍承諾供股。

中國神華（1088）首季盈利134億人幣跌19%，煤炭量價下跌。

光大銀行（6818）首季純利124.6億人幣升0.3%，利息淨收入跌6.8%。

廣汽集團（2238）首季盈轉虧7.3億人幣，汽車銷量下滑拖累。

北上消費外送平台加大折扣夾擊，譚仔國際（2217）料全年盈利跌逾三成。

證監會就涉嫌市場操縱者取得逮捕手令和臨時強制令，凍結316萬資產。

螞蟻控股逾28億元收購耀才（1428）50%股權，擬提全購及保留上市地位。

香港寬頻（1310）中期按年多賺69倍，中期息微升至15.5仙。

香港寬頻：正與中移動（0941）及HGC洽商，惟各方未達成一致意見。

阿里巴巴（9988）旗下天貓超市投入30億人幣，助商家生意規模增長。

碧桂園（2007）13億人幣售民營火箭公司藍箭航天逾11%股權。

中國太保（2601）首季淨利潤96億人幣跌18%，新業務價值升11%。

中電信（0728）首季多賺逾3%，5G用戶已近2.7億。

比亞迪電子（0285）首季多賺1.9%。

金山雲（3896）獲承銷商悉數行使購股權，集資多2.4億元。

比亞迪（1211）首季多賺100.4%，收入增36%。

長城汽車（2333）首季盈利跌46%，產品換代累銷量下降。

莎莎（0178）料全年盈利倒退近七成，關閉內地18間店舖撥備最多3000萬元。

中國平安（2318）首季新業務價值增35%，營運利潤379億人幣。

新奧能源（2688）首季泛能銷售量增9.9%， 售氣量微增0.3%。

中國海外（0688）首季收入持平，經營溢利跌15%。

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