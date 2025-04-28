恒指今早高開91點或0.42%，報22072點，大市成交金額41億元；國指今早高開32點或0.41%，報8113點。恒生科技指數開市報5011點，升0.57%。上升股份比例為9.7%，下跌為5.17%，無升跌為85.12%。