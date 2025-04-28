恒指今早高開91點或0.42%，報22072點，大市成交金額41億元；國指今早高開32點或0.41%，報8113點。恒生科技指數開市報5011點，升0.57%。上升股份比例為9.7%，下跌為5.17%，無升跌為85.12%。
藍籌37隻升，14隻下跌，32隻無升跌。阿里巴巴（9988）升1.9%，報117.8元，是升幅最大的藍籌，比亞迪電子（0285）跌3.45%，報33.55元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股18隻升，8隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報117.8元，升1.9%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報33.55元，跌3.45%。
恒指續高於20天線(21806.73點)。科指續高於100天線(5008.5點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中石化（0386）開市報3.93元，無升跌。
青島啤酒股份（0168）無成交，報56.95元。
青島銀行（3866）無成交，報3.32元。
中金（3908）開市報13.68元，跌2.01%。
龍源電力（0916）開市報6.45元，升0.62%。
中集集團（2039）開市報4.94元，無升跌。
招商證券（6099）無成交，報12.1元。
藥明康德（2359）開市報57.3元，無升跌。
國藥（1099）首季多賺2.5%。開市報17.5元，升0.46%。
中鐵建（1186）首季新簽合同額按年減一成。開市報4.99元，無升跌。
中交建（1800）首季少賺11%。開市報4.92元，跌1.01%。
優必選（9880）首獲工業製造場景具身智能人形機器人採購合同。開市報83.9元，升2.88%。
新濠國際（0200）2供1籌集7.8億元，主席及行政總裁何猷龍承諾供股。開市報3.69元，跌2.89%。
中國神華（1088）首季盈利134億人幣跌19%，煤炭量價下跌。開市報29.8元，跌3.25%。
光大銀行（6818）首季純利124.6億人幣升0.3%，利息淨收入跌6.8%。無成交，報3.26元。
廣汽集團（2238）首季盈轉虧7.3億人幣，汽車銷量下滑拖累。開市報2.81元，跌3.1%。
北上消費外送平台加大折扣夾擊，譚仔國際（2217）料全年盈利跌逾三成。開市報1.48元，無升跌。
證監會就涉嫌市場操縱者取得逮捕手令和臨時強制令，凍結316萬資產。中國紅包控股（8316）無成交，報0.2元。
螞蟻控股逾28億元收購耀才（1428）50%股權，擬提全購及保留上市地位。創上市新高，見4.9元，開市報4.9元，升60.66%。
香港寬頻（1310）中期按年多賺69倍，中期息微升至15.5仙。開市報5.11元，升0.79%。
香港寬頻：正與中移動（0941）及HGC洽商，惟各方未達成一致意見。開市報80.85元，無升跌。
阿里巴巴（9988）旗下天貓超市投入30億人幣，助商家生意規模增長。開市報117.8元，升1.9%。
碧桂園（2007）13億人幣售民營火箭公司藍箭航天逾11%股權。開市報0.445元，升1.14%。
中國太保（2601）首季淨利潤96億人幣跌18%，新業務價值升11%。開市報21.05元，跌2.32%。
中電信（0728）首季多賺逾3%，5G用戶已近2.7億。開市報5.36元，跌1.11%。
比亞迪電子（0285）首季多賺1.9%。開市報33.55元，跌3.45%。
金山雲（3896）獲承銷商悉數行使購股權，集資多2.4億元。開市報6.29元，跌0.16%。
比亞迪（1211）首季多賺100.4%，收入增36%。開市報397元，無升跌。
長城汽車（2333）首季盈利跌46%，產品換代累銷量下降。開市報11.22元，跌2.26%。
莎莎（0178）料全年盈利倒退近七成，關閉內地18間店舖撥備最多3000萬元。無成交，報0.59元。
中國平安（2318）首季新業務價值增35%，營運利潤379億人幣。開市報45.2元，跌1.63%。
新奧能源（2688）首季泛能銷售量增9.9%， 售氣量微增0.3%。開市報61.3元，無升跌。
中國海外（0688）首季收入持平，經營溢利跌15%。開市報14.54元，升1.54%。
破頂股包括，耀才證券金融（1428）創上市新高，見4.9元，開市報4.9元，升60.66%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見330.8元，開市報330.8元，升8.18%；大唐發電（0991）創52周高，見1.9元，開市報1.9元，升3.26%；茂盛控股（0022）創52周高，見0.144元，開市報0.144元，升4.35%；京能清潔能源（0579）創52周高，見2.46元，開市報2.46元，無升跌；吉林長龍藥業（8049）創52周高，見1.78元，開市報1.78元，升6.59%。
創52周低，環科國際（0657）低見0.015元，開市報0.015元，跌11.76%。
異動股
上升異動股，包括，耀才證券金融（1428）創上市新高，見4.9元，開市報4.9元，升60.66%；霸王集團（1338）開市報0.057元，升14%；英皇資本（0717）開市報0.062元，升12.73%；恒基發展（0097）開市報0.14元，升12%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見330.8元，開市報330.8元，升8.18%；東方電氣（1072）開市報11.08元，升7.36%；吉林長龍藥業（8049）創52周高，見1.78元，開市報1.78元，升6.59%；金風科技（2208）開市報5元，升6.38%；中廣核礦業（1164）開市報1.58元，升6.04%；國農金融投資（8120）開市報0.395元，升5.33%；弘浩國際控股（8375）開市報5.78元，升5.28%。
下跌異動股，包括，康方生物（9926）開市報84.1元，跌14.96%；三生製藥（1530）開市報11.1元，跌14.75%；信銘生命科技（0474）開市報0.033元，跌13.16%；環科國際（0657）見52周低0.015元，開市報0.015元，跌11.76%；宜明昂科－Ｂ（1541）開市報6.3元，跌11.02%；細葉榕科技（8107）開市報0.55元，跌8.33%；COSMOPOL INT'L（0120）開市報0.106元，跌7.02%；瀘州銀行（1983）開市報2.4元，跌6.98%；中國綠地博大綠澤（1253）開市報0.014元，跌6.67%；映恩生物（9606）開市報193.8元，跌6.56%；領地控股（6999）開市報0.1元，跌6.54%。
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