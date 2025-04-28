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高德在港推「車費保鑣」識別兜路 保障乘客權益

高德地圖宣布，在港推出「車費保鑣」功能，通過智能技術實時識別司機兜路等異常情况，主動保障乘客權益。該功能在內地已經推出。

「車費保鑣」依托高德地圖的導航能力及智能算法，透過分析車輛行駛路線、交通阻塞等實時信息，建立多維度的費用異常識別模型，可精准識別惡意兜路行為。行程中若因塞車等客觀因素導致車費波動，系統會主動向乘客說明原因；若發現司機惡意兜路或收取不合理費用，則聯同合作出行平台重新核算車費，實現「自動改價」或「先行賠付」，全程無需用戶手動介入。

此前，「車費保鑣」於2023年在內地推出，數據顯示，自推出至今內地有96%的車費問題在乘客投訴前即被主動發現並解決，幫助乘客避免因司機兜路問題導致的不必要車費損失。此外，功能可大幅提升乘客出行體驗，其智能識別能力更對司機惡意兜路行為形成阻嚇作用。近年來，內地出行市場費用類客戶投訴已降至極低水平。

香港版「車費保鑣」延續內地核心能力，同時適配本地交通規則與本地出行企業計費系統。乘客使用高德打車時，若行程中因兜路導致費用異常，系統將基於實時路線分析，快速判斷問題並啓動保障流程。

傳統叫車場景中，乘客需自行判斷司機是否兜路從而作出投訴，流程繁瑣且耗時，是司機與乘客之間產生矛盾和爭議的主要原因。而「車費保鑣」通過風險識別與自動化處理，將兜路問題從事後被動驗證改為事前主動保障，讓爭議化解於無形。

高德地圖相關負責人表示，「我們希望通過技術手段，將複雜的車費驗證轉化為用戶『無感』的安心體驗。未來，高德計劃將『車費保鑣』的識別能力拓展至更多場景，持續以技術創新推動出行服務的透明化與標準化。香港用戶即日起可通過高德地圖app體驗該功能，無需額外操作即可享受『行程無憂、費用透明』的出行服務」。

 

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