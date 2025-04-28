港元現報7.7577元貶值5點子，曾貶值最多14點子，報7.7586元，亦曾升值最多6點子，報7.7566元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升18.93點子至4.21107%，是2月17日後最高；1星期HIBOR升31.21點子至4.21607%，是1月28日後最高；2星期HIBOR升20.68點子至4.0631%，是2月24日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升10.3點子至4.04363%，是2月24日後最高；6個月期HIBOR升9.89點子至4.05833%，是2月28日後最高；12個月期HIBOR升7.75點子至4.0903%，是3月11日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增25.28億元，至總數19796.56億元，是4月22日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增25.4億元，至總數6082.85億元，是4月22日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為448.22億元，較再上一日增2.75億元，總結餘是4月11日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日減0.12億元，至總數13136.2億元，是4月23日後最低，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減47.4億元，至總數12030.87億元，是4月17日後最低。上日金管局相隔2日後，再次通過貼現窗口向銀行投放2.75億港元流動性，是4月11日後最高，當日投放6.93億港元。

總結餘變動原因

貼現窗投放2.75億港元。

美匯美息

美元指數現報99.694升值0.223點或0.22%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32178%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.4901%，連續4日收窄，利差是2025年3月12日後最窄，當日差距為-0.4826%。

對上一次連續4日收窄，是2025年3月21日，當日利差報-0.4902%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor跌0.3點子至1.603%，是4月25日後最低；1星期Shibor升8.2點子至1.723%，是4月8日後最高；2星期Shibor跌0.1點子至1.769%，是4月25日後最低；1個月期Shibor跌0.1點子至1.747%，是4月25日後最低；

中長線拆息方面，6個月期Shibor無升跌報1.76%，是4月27日後最低；6個月期Shibor無升跌報1.76%，是4月27日後最低；1年期Shibor升0.1點子至1.768%，是4月22日後最高。

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