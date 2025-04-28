恒指今早高開91點，高位升91點，低位跌162點，高低波幅255點。上升股份比例為23.9%，下跌為30.74%，無升跌為45.35%。

恒指半日升16點或0.07%，報21997點，大市成交金額966億元；國指升2點或0.03%，報8082點。恒生科技指數收報5007點，升0.5%。

藍籌股成交金額370.59億元，佔大市成交38.36%；科指成份股成交金額221.14億元，佔大市成交22.89%；國指成份股成交金額334.06億元，佔大市成交34.58%。

24隻雙櫃台股，總成交0.32億元人民幣，相當於約0.34億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少15.77%，至124.92億元，佔大市成交12.93%。牛熊證成交金額55.63億元，減少17.11%；窩輪成交金額69.29億元，減少14.67%。

藍籌43隻升，33隻下跌，7隻無升跌。京東（9618）升2.91%，收報127.4元，是升幅最大的藍籌，比亞迪電子（0285）跌7.34%，收報32.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，11隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）收報127.4元，升2.91%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報32.2元，跌7.34%。

恒指下試20天線(21802.97點)。科指下試10天線(4949.61點)，跌穿100天線(5008.46點)。

北水南下合計淨流出4.01億元，較上日減少94.29%，連續第2日流出，累計流出74.2億元，對上一次連續2日淨流出是2024年9月25日。北水本月累計流入1650.29億元，按月增加2.96%，連續第4個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）446.32億元，較上日減48.21%，佔香港市場成交額由上日的20.71%增至23.09%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中石化（0386）收報3.93元，無升跌。

青島啤酒股份（0168）收報55.9元，跌1.84%。

青島銀行（3866）創52周高，見3.5元，收報3.5元，升5.42%。

中金（3908）收報13.38元，跌4.15%。

龍源電力（0916）收報6.38元，跌0.47%。

中集集團（2039）收報4.89元，跌1.01%。

招商證券（6099）收報11.92元，跌1.49%。

藥明康德（2359）收報57.3元，無升跌。

國藥（1099）首季多賺2.5%。收報17.88元，升2.64%。

中鐵建（1186）首季新簽合同額按年減一成。收報4.98元，跌0.2%。

中交建（1800）首季少賺11%。收報4.94元，跌0.6%。

優必選（9880）首獲工業製造場景具身智能人形機器人採購合同。收報83.75元，升2.7%。

新濠國際（0200）2供1籌集7.8億元，主席及行政總裁何猷龍承諾供股。見52周低3.11元，收報3.33元，跌12.37%。

中國神華（1088）首季盈利134億人幣跌19%，煤炭量價下跌。收報29.65元，跌3.73%。

光大銀行（6818）首季純利124.6億人幣升0.3%，利息淨收入跌6.8%。創52周高，見3.37元，收報3.36元，升3.07%。

廣汽集團（2238）首季盈轉虧7.3億人幣，汽車銷量下滑拖累。收報2.8元，跌3.45%。

北上消費外送平台加大折扣夾擊，譚仔國際（2217）料全年盈利跌逾三成。收報1.47元，跌0.68%。

證監會就涉嫌市場操縱者取得逮捕手令和臨時強制令，凍結316萬資產。中國紅包控股（8316）收報0.209元，升4.5%。

螞蟻控股逾28億元收購耀才（1428）50%股權，擬提全購及保留上市地位。創上市新高，見5.2元，收報5.07元，升66.23%。

香港寬頻（1310）中期按年多賺69倍，中期息微升至15.5仙。收報5.07元，無升跌。

香港寬頻：正與中移動（0941）及HGC洽商，惟各方未達成一致意見。收報81.45元，升0.74%。

阿里巴巴（9988）旗下天貓超市投入30億人幣，助商家生意規模增長。收報115.6元，無升跌。

碧桂園（2007）13億人幣售民營火箭公司藍箭航天逾11%股權。收報0.435元，跌1.14%。

中國太保（2601）首季淨利潤96億人幣跌18%，新業務價值升11%。收報20.8元，跌3.48%。

中電信（0728）首季多賺逾3%，5G用戶已近2.7億。收報5.34元，跌1.48%。

比亞迪電子（0285）首季多賺1.9%。收報32.2元，跌7.34%。

金山雲（3896）獲承銷商悉數行使購股權，集資多2.4億元。收報6.34元，升0.63%。

比亞迪（1211）首季多賺100.4%，收入增36%。收報381元，跌4.03%。

長城汽車（2333）首季盈利跌46%，產品換代累銷量下降。收報11.68元，升1.74%。

莎莎（0178）料全年盈利倒退近七成，關閉內地18間店舖撥備最多3000萬元。收報0.58元，跌1.69%。

中國平安（2318）首季新業務價值增35%，營運利潤379億人幣。收報45.75元，跌0.44%。

新奧能源（2688）首季泛能銷售量增9.9%， 售氣量微增0.3%。收報61.7元，升0.65%。

中國海外（0688）首季收入持平，經營溢利跌15%。收報14元，跌2.23%。

破頂股表現

破頂股包括，耀才證券金融（1428）創上市新高，見5.2元，收報5.07元，升66.23%；力鴻檢驗（1586）創上市新高，見2.52元，收報2.5元，跌0.4%；晉景新能（1783）創上市新高，見8.5元，收報8.49元，升5.47%；上美股份（2145）創上市新高，見65.25元，收報62.45元，升2.21%；卓越教育集團（3978）創上市新高，見5.27元，收報5.25元，升4.37%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見195元，收報191.5元，升11.14%；古茗（1364）創上市新高，見24.25元，收報23.7元，升9.72%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見68.76元，收報68.76元，升1.87%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1095.4元，收報1095.4元，升0.03%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見330.8元，收報303.8元，跌0.65%；大唐發電（0991）創52周高，見1.91元，收報1.9元，升3.26%；電訊盈科（0008）創52周高，見5.08元，收報5.07元，升1%；茂盛控股（0022）創52周高，見0.19元，收報0.19元，升37.68%；江蘇寧滬高速公路（0177）創52周高，見9.92元，收報9.84元，升1.03%；勵晶太平洋（0575）創52周高，見0.7元，收報0.7元，升18.64%；京能清潔能源（0579）創52周高，見2.47元，收報2.43元，跌1.22%；長江生命科技（0775）創52周高，見0.92元，收報0.92元，升9.52%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）創52周高，見0.9元，收報0.89元，升5.95%；遠見控股（0862）創52周高，見0.06元，收報0.043元，無升跌。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括綠心集團（0094）低見0.032元，收報0.035元，跌10.26%；中滙集團（0382）低見1.44元，收報1.5元，升2.04%；天業節水（0840）低見0.115元，收報0.148元，升15.63%；安樂工程（1977）低見0.72元，收報0.75元，升2.74%；酷派集團（2369）低見0.016元，收報0.018元，無升跌；陽光１００中國（2608）低見0.01元，收報0.011元，跌8.33%；華津國際控股（2738）低見0.2元，收報0.227元，跌6.97%；如祺出行（9680）低見7元，收報9.48元，跌3.36%；找鋼集團（6676）低見3.68元，收報3.8元，跌2.56%。

創52周低，其中包括，INTL GENIUS（0033）低見1.63元，收報1.64元，跌8.89%；海港企業（0051）低見3.84元，收報3.84元，跌0.52%；新濠國際發展（0200）低見3.11元，收報3.33元，跌12.37%；順龍控股（0361）低見0.03元，收報0.033元，跌10.81%；環科國際（0657）低見0.015元，收報0.016元，跌5.88%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.011元，無升跌；VICON HOLDINGS（3878）低見0.18元，收報0.18元，無升跌；細葉榕科技（8107）低見0.36元，收報0.44元，跌26.67%；中國創意控股（8368）低見0.3元，收報0.3元，跌15.49%。

異動股

上升異動股，包括，耀才證券金融（1428）創上市新高，見5.2元，收報5.07元，升66.23%；熒德控股（8535）創52周高，見0.16元，收報0.127元，升41.11%；茂盛控股（0022）創52周高，見0.19元，收報0.19元，升37.68%；霸王集團（1338）收報0.067元，升34%；傲迪瑪汽車（8418）收報0.495元，升26.92%；亞洲富思（8413）收報0.119元，升23.96%；富臨（1443）收報0.099元，升22.22%；新明中國（2699）收報0.017元，升21.43%；雲鋒金融（0376）收報1.14元，升21.28%；豐盛控股（0607）收報0.495元，升20.73%。

下跌異動股，包括，細葉榕科技（8107）見52周低0.36元，收報0.44元，跌26.67%；連成科技集團（8635）收報0.55元，跌25.68%；樂氏國際控股（1529）收報0.375元，跌17.58%；HSSP INTL（3626）收報11.38元，跌16.93%；精優藥業（0858）收報0.046元，跌16.36%；中國疏浚環保（0871）收報0.109元，跌16.15%；信銘生命科技（0474）平上市低位0.032元，收報0.032元，跌15.79%；火岩控股（1909）收報1.69元，跌15.5%；中國創意控股（8368）見52周低0.3元，收報0.3元，跌15.49%；開明投資（0768）收報0.047元，跌14.55%；中科生物（1237）收報0.335元，跌14.1%。

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