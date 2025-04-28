銀河國際證券報告指出，吉隆坡與新加坡投資者對中港股市持樂觀態度。據該行上周在吉隆坡和新加坡對中國房地產及消費板塊進行線下路演，共會晤約25間機構投資者。儘管中美關稅戰持續，超半數投資者仍對中港股市持建設性或積極態度，結果令人驚喜。
該行指，兩地的投資者認同其觀點，中國市場投資吸引力正在提升，主要基於深度求索（Deepseek）對中國AI產業的強勁推動作用；中國對民營企業的支持力度加大，如2025年3月高層與企業家座談釋放的信號；特朗普政策不確定性使美國市場投資風險上升；中國或將出台更多政策對冲美國關稅影響。
在港股與A股之間，投資者更青睞港股市場，因其高beta特性及聚集了騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、新能源車企等龍頭。
該行指，投資者樂見中國房地產自2024年9月政策組合拳出台後逐步企穩，但擔憂美國加徵關稅可能通過購房者信心、就業市場等管道衝擊復蘇持續性。此外，當前回暖僅集中於一線城市，低能級城市樓市仍疲軟。部分投資者對政府收購開發商存量房進度緩慢表示失望。
該行預期中國需進一步減息帶動房貸利率下調；降低新房首付比例；加速推進政府收購出險房企存量房政策落地等作為支持。
該行首選標的為華潤置地（1109）、中海外（0688）、龍湖（0960）、綠城（3900）、華潤萬象生活（1209）、中海物業（2669） ，並維持房地產行業「中性」評級，因多數上市房企仍處於債務重組階段，且未來2至3年可能持續虧損。
其他報道
恒指半日升16點 半日成交不足1000億元 北水連續第2日流出
港元拆息全線向上 1個月HIBOR創兩個月高 貼現窗投放2.75億港元
人行鄒瀾：適時降準減息 發改委趙辰昕：將建立實施育兒補貼制度
恒指高開91點 科指升0.57% 耀才升60% 阿里升1% 比亞迪電子跌3%
港股ADR升121點 夜期高水74點 美期跌亞股升 中石化等業績