該行指，兩地的投資者認同其觀點，中國市場投資吸引力正在提升，主要基於深度求索（Deepseek）對中國AI產業的強勁推動作用；中國對民營企業的支持力度加大，如2025年3月高層與企業家座談釋放的信號；特朗普政策不確定性使美國市場投資風險上升；中國或將出台更多政策對冲美國關稅影響。

在港股與A股之間，投資者更青睞港股市場，因其高beta特性及聚集了騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、新能源車企等龍頭。

該行指，投資者樂見中國房地產自2024年9月政策組合拳出台後逐步企穩，但擔憂美國加徵關稅可能通過購房者信心、就業市場等管道衝擊復蘇持續性。此外，當前回暖僅集中於一線城市，低能級城市樓市仍疲軟。部分投資者對政府收購開發商存量房進度緩慢表示失望。

該行預期中國需進一步減息帶動房貸利率下調；降低新房首付比例；加速推進政府收購出險房企存量房政策落地等作為支持。

該行首選標的為華潤置地（1109）、中海外（0688）、龍湖（0960）、綠城（3900）、華潤萬象生活（1209）、中海物業（2669） ，並維持房地產行業「中性」評級，因多數上市房企仍處於債務重組階段，且未來2至3年可能持續虧損。

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