興利集團（0114）公布，間接全資附屬興利投資已與白鶴土地辦公室訂立搬遷補償協議，興利投資已同意向白鶴土地辦公室交出合共上海市青浦區白鶴鎮兩幅土地，而白鶴土地辦公室將支付搬遷補償，公司會收取的搬遷補償總額約為2089萬元人民幣（約2214萬港元），預期將確認未經審核出售收益約1367萬元人民幣（於1449萬港元）
兩幅土地均位於上海市青浦區白鶴鎮，土地一佔地面積約 6.9585 畝，土地二佔地面積約 6.96 畝，兩地皮彼此相鄰。雖然集團先前曾將該等土地用於生產活動，但該等土地上的生產活動已於若干年前停止，現僅將該等土地用作倉儲及輔助用途。
公司指，考慮到該等土地目前並未被用作生產用途，因此交出該等土地將不會對集團的業務造成干擾，亦不會對財務表現造成任何不利影響，且公司並無重新開發該等土地的即時計劃，董事會認為，搬遷補償協議項下擬進行的交易為集團變現其先前於該等土地的投資提供良機。
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