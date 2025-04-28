大市半日沽空金額130.76億元，較上日增加3.14%，沽空金額佔大市成交比率為13.53%。
沽空金額最多股份為，南方恒生科技（3033）14.81億元，較上日增加705%，上日流通股份增0.29%或2600萬個，至87.66億個，是2024年12月19日後最多，當日達88億個。
盈富基金（2800）上日流通股份減1.74%或1.07億個，至60.38億個，是4月24日後最少，當日達61.45億個。
恒生中國企業（2828）上日流通股份減12.84%或5133.69萬個，至3.48億個，是4月24日後最少，當日達3.99億個。
沽空增幅最多的股份為，ＸＩ二南英偉（7388）增加4718.69%，至19.61萬元；沽空減幅最多的股份為，易方達白酒（3189）減少99.77%，至954元。
藍籌當中，沽空比率最高的是恒生（0011）沽空比率42.19%。科指股沽空比率最高的是嗶哩嗶哩（9626）沽空比率28.71%。
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