日本連鎖超市「驚安之殿堂」（DON DON DONKI）於2019年首度在香港「插旗」，近年快速擴張。不過，隨著零售市道持續低迷，DON DON DONKI擴張步伐放緩，位於小西灣藍灣廣場的分店宣布租約期滿，將於5月31日結業。
DONKI藍灣廣場分店於2021年2月開幕，佔地 20,279 呎。DONKI在Facebook專頁表示，感謝街坊4年來的支持，藍灣廣場分店將於5月1日起31日推出「Farewell感謝優惠」，精選貨品折扣將低至半價。該分店亦已貼出結業通知，預告將於5月31日結業。
DONKI自2019年中首度攻港，並在尖沙咀美麗華開設第一店，其後積極部署擴張。根據 DONKI官網，撇除藍灣廣場分店，現時集團尚有10間分店，分別位於荃灣、黃埔、屯門、將軍澳、鑽石山、中環、九龍灣、尖沙嘴、銅鑼灣及旺角。
除了超市，DONKI曾於2021年在港設立壽司店「鮮選壽司」，首家鮮選壽司於2021年10月29日開業，選址海之戀商場，其後位於黃埔花園、銅鑼灣名珠城、藍灣廣場、山頂廣場等分店亦相繼開業，不過食客評價一般，去年更連環結束4間分店，現時僅餘海之戀分店營業。
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