「鴻小飯堂」將人工智能技術與營養學及傳統養生智慧相結合，為消費者帶來個性化健康餐飲體驗。顧客只需在平台輸入個人資料（如年齡、身高、體重）、飲食偏好、健康需求等，DeepSeek便會利用這些數據生成個性化的健康餐飲方案，包括 Nutribite 精心配搭、符合個人身體需要的健康餐，以及適合顧客體質、多元化的鴻福堂養生產品。透過實時互動功能，顧客亦可隨時調整飲食建議。

顧客只要透過鴻福堂「自家 CLUB」會員應用程式下單，即可在鴻福堂香港指定門店自取訂購的餐點。顧客於 2025 年 4 月 28 日到 5月 31 日期間訂購「鴻小飯堂」餐點即可獲得 9 折優惠。

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