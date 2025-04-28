鴻福堂宣布與數據化健康餐品牌維小飯（Nutribite） 合作，推出全港首個融合中式養生智慧及人工智能（AI）科技的個性化餐點服務「鴻小飯堂」，為每位顧客精準打造專屬的營養餐單。
「鴻小飯堂」將人工智能技術與營養學及傳統養生智慧相結合，為消費者帶來個性化健康餐飲體驗。顧客只需在平台輸入個人資料（如年齡、身高、體重）、飲食偏好、健康需求等，DeepSeek便會利用這些數據生成個性化的健康餐飲方案，包括 Nutribite 精心配搭、符合個人身體需要的健康餐，以及適合顧客體質、多元化的鴻福堂養生產品。透過實時互動功能，顧客亦可隨時調整飲食建議。
顧客只要透過鴻福堂「自家 CLUB」會員應用程式下單，即可在鴻福堂香港指定門店自取訂購的餐點。顧客於 2025 年 4 月 28 日到 5月 31 日期間訂購「鴻小飯堂」餐點即可獲得 9 折優惠。
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