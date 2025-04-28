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恒指收市跌8點 成交1690億元 伙北水成交齊見近3個月低 北水轉流入20億

勞動節臨近，內地本周四至下周一休市，A股港股交投淡靜，港股4連陰，科指連升兩日。今早內地召開穩就業、穩經濟主題發布會，港股一度止跌回升，不過午後再轉跌，收市跌8點，成交1690億元，減少18%，是2月4日後最少。北水交易成交額同樣下降，降至772億元，減10%，是1月27日後新低，當日為625億元。不過，北水減幅較少，使佔香港市場成交額增至22.84%。此外，北水亦轉流入20億。比亞迪電子（0285）跌8.49%，收報31.8元，是跌幅最大的藍籌及科指股。

恒指今早高開91點，高位升91點，低位跌162點，高低波幅255點。上升股份比例為28.92%，下跌為36.48%，無升跌為34.59%。

恒指收市跌8點或0.04%，報21971點，大市成交金額1690億元，較上日減少18.75%，是2月4日1618.75億元成交後最少；國指跌0點或0%，報8080點。恒生科技指數收報4988點，升0.12%。

藍籌股成交金額704.22億元，佔大市成交41.66%；科指成份股成交金額408.24億元，佔大市成交24.15%；國指成份股成交金額624.45億元，佔大市成交36.94%。

24隻雙櫃台股，總成交0.4億元人民幣，相當於約0.42億港元，佔大市成交的0.02%。

窩輪及牛熊證成交金額減少6.5%，至138.68億元，佔大市成交8.2%。牛熊證成交金額63.66億元，減少5.14%；窩輪成交金額75.02億元，減少7.62%。

藍籌38隻升，37隻下跌，8隻無升跌。國藥（1099）升4.94%，收報18.28元，是升幅最大的藍籌，比亞迪電子（0285）跌8.49%，收報31.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，14隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）收報126.5元，升2.18%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報31.8元，跌8.49%。

恒指續高於20天線(21801.71點)。科指下試10天線(4947.72點)，跌穿100天線(5008.27點)。

北水南下合計淨流入20.3億元，終止單日流出，淨流入金額是4月24日33.86億元後最多。北水本月累計流入1674.6億元，按月增加4.48%，連續第4個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）772.39億元，較上日減10.38%，佔香港市場成交額由上日的20.71%增至22.84%。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.74%，是4月24日後最大跌幅，當日跌幅為1.63%。低見21817.85點，是4月24日21712.1點後最低。今日收市報21971.96點，是4月24日後收市新低，當日報21909.76點。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是1月9日。

科指曾升最多0.67%，是4月25日後最大升幅，當日升幅為2.15%。高見5016.25點，是4月25日5082.97點後最高。收市報4988.94點，是4月23日後收市新高，當日報5049.4點。連升2日，累計升13.05點，對上一次連升2日是4月22日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2024年11月1日。

國指曾跌最多0.86%，是4月24日後最大跌幅，當日跌幅為1.69%。低見8011.2點，是4月24日7978.82點後最低。收市報8080.19點，是4月24日後收市新低，當日報8056.85點。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是1月9日。

午後消息股表現

興利集團（0114）附屬獲搬遷補償 料出售收益約1367萬人幣。收報0.48元，升1.05%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中石化（0386）收報3.94元，升0.25%。

青島啤酒股份（0168）收報56.55元，跌0.7%。

青島銀行（3866）創52周高，見3.57元，收報3.56元，升7.23%。

中金（3908）收報13.28元，跌4.87%。

龍源電力（0916）收報6.36元，跌0.78%。

中集集團（2039）收報4.87元，跌1.42%。

招商證券（6099）收報11.88元，跌1.82%。

藥明康德（2359）收報58.2元，升1.57%。

國藥（1099）首季多賺2.5%。收報18.28元，升4.94%。

中鐵建（1186）首季新簽合同額按年減一成。收報4.98元，跌0.2%。

中交建（1800）首季少賺11%。收報4.95元，跌0.4%。

優必選（9880）首獲工業製造場景具身智能人形機器人採購合同。收報83.45元，升2.33%。

新濠國際（0200）2供1籌集7.8億元，主席及行政總裁何猷龍承諾供股。見52周低3.11元，收報3.28元，跌13.68%。

中國神華（1088）首季盈利134億人幣跌19%，煤炭量價下跌。收報29.5元，跌4.22%。

光大銀行（6818）首季純利124.6億人幣升0.3%，利息淨收入跌6.8%。創52周高，見3.4元，收報3.4元，升4.29%。

廣汽集團（2238）首季盈轉虧7.3億人幣，汽車銷量下滑拖累。收報2.76元，跌4.83%。

北上消費外送平台加大折扣夾擊，譚仔國際（2217）料全年盈利跌逾三成。收報1.47元，跌0.68%。

證監會就涉嫌市場操縱者取得逮捕手令和臨時強制令，凍結316萬資產。中國紅包控股（8316）收報0.205元，升2.5%。

螞蟻控股逾28億元收購耀才（1428）50%股權，擬提全購及保留上市地位。創上市新高，見6元，收報5.55元，升81.97%。

香港寬頻（1310）中期按年多賺69倍，中期息微升至15.5仙。收報5.07元，無升跌。

香港寬頻：正與中移動（0941）及HGC洽商，惟各方未達成一致意見。收報81.6元，升0.93%。

阿里巴巴（9988）旗下天貓超市投入30億人幣，助商家生意規模增長。收報115.2元，跌0.35%。

碧桂園（2007）13億人幣售民營火箭公司藍箭航天逾11%股權。收報0.425元，跌3.41%。

中國太保（2601）首季淨利潤96億人幣跌18%，新業務價值升11%。收報20.85元，跌3.25%。

中電信（0728）首季多賺逾3%，5G用戶已近2.7億。收報5.42元，無升跌。

比亞迪電子（0285）首季多賺1.9%。收報31.8元，跌8.49%。

金山雲（3896）獲承銷商悉數行使購股權，集資多2.4億元。收報6.31元，升0.16%。

比亞迪（1211）首季多賺100.4%，收入增36%。收報381.2元，跌3.98%。

長城汽車（2333）首季盈利跌46%，產品換代累銷量下降。收報11.66元，升1.57%。

莎莎（0178）料全年盈利倒退近七成，關閉內地18間店舖撥備最多3000萬元。收報0.59元，無升跌。

中國平安（2318）首季新業務價值增35%，營運利潤379億人幣。收報46元，升0.11%。

新奧能源（2688）首季泛能銷售量增9.9%， 售氣量微增0.3%。收報61.45元，升0.24%。

中國海外（0688）首季收入持平，經營溢利跌15%。收報13.98元，跌2.37%。

破頂股表現

破頂股包括，耀才證券金融（1428）創上市新高，見6元，收報5.55元，升81.97%；力鴻檢驗（1586）創上市新高，見2.52元，收報2.52元，升0.4%；晉景新能（1783）創上市新高，見8.5元，收報8.42元，升4.6%；上美股份（2145）創上市新高，見67.3元，收報65.35元，升6.96%；卓越教育集團（3978）創上市新高，見5.35元，收報5.26元，升4.57%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見195元，收報193元，升12.01%；古茗（1364）創上市新高，見24.25元，收報24.1元，升11.57%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見68.76元，收報68.42元，升1.36%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1095.5元，收報1095.4元，升0.03%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1095.35元，收報1095.35元，升0%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見330.8元，收報303.8元，跌0.65%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83168）創上市新高，見166.8元，收報166.8元，升0.03%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1057.95元，收報1057.95元，升0%；大唐發電（0991）創52周高，見1.91元，收報1.88元，升2.17%；電訊盈科（0008）創52周高，見5.08元，收報5.07元，升1%；東方企控集團（0018）創52周高，見0.43元，收報0.375元，升4.17%；茂盛控股（0022）創52周高，見0.226元，收報0.225元，升63.04%；江蘇寧滬高速公路（0177）創52周高，見9.92元，收報9.81元，升0.72%；雲鋒金融（0376）創52周高，見1.8元，收報1.48元，升57.45%；南順（香港）（0411）創52周高，見10.2元，收報10.2元，無升跌；勵晶太平洋（0575）創52周高，見0.7元，收報0.68元，升15.25%；京能清潔能源（0579）創52周高，見2.47元，收報2.4元，跌2.44%；長江生命科技（0775）創52周高，見0.96元，收報0.93元，升10.71%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，綠心集團（0094）低見0.032元，收報0.037元，跌5.13%；中滙集團（0382）低見1.44元，收報1.48元，升0.68%；信銘生命科技（0474）低見0.026元，收報0.028元，跌26.32%；天業節水（0840）低見0.115元，收報0.13元，升1.56%；金石資本集團（1160）低見0.139元，收報0.139元，跌0.71%；安樂工程（1977）低見0.72元，收報0.75元，升2.74%；譽燊豐控股（2132）低見0.087元，收報0.087元，跌10.31%；酷派集團（2369）低見0.016元，收報0.018元，無升跌；陽光１００中國（2608）低見0.01元，收報0.01元，跌16.67%；華津國際控股（2738）低見0.19元，收報0.2元，跌18.03%。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見1.6元，收報1.64元，跌8.89%；海港企業（0051）低見3.84元，收報3.89元，升0.78%；渝太地產（0075）低見0.145元，收報0.145元，跌3.33%；新濠國際發展（0200）低見3.11元，收報3.28元，跌13.68%；爪哇控股（0251）低見1.32元，收報1.36元，跌5.56%；德永佳集團（0321）低見0.54元，收報0.56元，跌1.75%；順龍控股（0361）低見0.03元，收報0.032元，跌13.51%；包浩斯國際（0483）低見0.16元，收報0.161元，跌2.42%；達利國際（0608）低見1.39元，收報1.39元，無升跌；環科國際（0657）低見0.015元，收報0.016元，跌5.88%。

異動股

上升異動股，包括，耀才證券金融（1428）創上市新高，見6元，收報5.55元，升81.97%；新明中國（2699）收報0.025元，升78.57%；茂盛控股（0022）創52周高，見0.226元，收報0.225元，升63.04%；熒德控股（8535）創52周高，見0.16元，收報0.145元，升61.11%；雲鋒金融（0376）創52周高，見1.8元，收報1.48元，升57.45%；中國置業（0736）收報0.153元，升54.55%；泰凌醫藥（1011）收報0.58元，升45%；雲南水務（6839）收報0.21元，升40%；中國疏浚環保（0871）收報0.179元，升37.69%；豐銀禾控股（8030）創52周高，見3.75元，收報3.74元，升29.41%。

下跌異動股，包括，信銘生命科技（0474）創上市新低，見0.026元，收報0.028元，跌26.32%；海納星空科技（8297）收報0.032元，跌25.58%；長城微光（8286）收報0.077元，跌21.43%；CLSA PREMIUM（6877）收報0.29元，跌20.55%；寶發控股（8532）收報0.021元，跌19.23%；毅德國際（1396）創52周高，見3.2元，收報2.35元，跌18.69%；樂氏國際控股（1529）收報0.37元，跌18.68%；海昌海洋公園（2255）收報0.67元，跌18.29%；開明投資（0768）收報0.045元，跌18.18%；華津國際控股（2738）創上市新低，見0.19元，收報0.2元，跌18.03%。

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