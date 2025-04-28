政府發言人表示，3月商品出口貨值按年急升18.5%。輸往內地的出口強勁增長，輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。輸往美國的出口顯著上升，輸往歐盟的出口錄得輕微升幅。

展望未來，由於美國在四月初大幅加徵入口關稅，環球貿易摩擦急劇上升。這將對香港商品貿易表現構成挑戰。然而，內地經濟平穩增長，加上香港積極加強與不同市場的經貿聯繫，應有助支持貿易表現。政府一直從多方面為企業提供支援以應對外部挑戰，並會繼續密切監察情况。

政府統計處公布，3月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升18.5%和16.6%。

繼二月份錄得15.4%的按年升幅後，3月份商品整體出口貨值為4,555億元，較2024年同月上升18.5%。同時，繼二月份錄得11.8%的按年升幅後，3月份商品進口貨值為5,009億元，較2024年同月上升16.6%。3月份錄得有形貿易逆差454億元，相等於商品進口貨值的9.1%。

第一季的商品整體出口貨值較2024年同期上升10.9%。同時，商品進口貨值上升9.8%。第一季錄得有形貿易逆差807億元，相等於商品進口貨值的6.4%。

經季節性調整的數字顯示，第一季與對上一季比較，商品整體出口貨值上升12.7%。同時，商品進口貨值上升9.9%。

按國家／地區分析

3月份與2024年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升22.4%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升61.3%）、馬來西亞（升57.3%）、越南（升41.3%）、菲律賓（升34.5%）和中國內地（內地）（升25.4%）。另一方面，輸往韓國（跌22.8%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是英國（升48.5%）和美國（升11.4%）。另一方面，輸往荷蘭（跌29.0%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是越南（升95.1%）、台灣（升75.8%）、英國（升55.6%）、馬來西亞（升46.9%）和內地（升7.4%）。另一方面，來自韓國（跌21.0%）的進口貨值則錄得跌幅。

第一季與2024年同期比較，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是越南（升69.1%）、台灣（升40.6%）、和內地（升16.2%）。另一方面，輸往阿拉伯聯合酋長國（跌36.9%）和印度（跌20.2%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是越南（升68.9%）、英國（升57.4%）、台灣（升53.9%）、馬來西亞（升47.6%）和內地（升4.1%）。另一方面，來自韓國（跌23.6%）的進口貨值則錄得跌幅。

按主要貨品類別分析

3月份與2024年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增512億元，升133.5%）和「電動機械、儀器和用具及零件」（增208億元，升11.1%）。

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增444億元，升130.8%）和「電動機械、儀器和用具及零件」（增222億元，升11.5%）。

第一季與2024年同期比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增867億元，升82.6%）和「電動機械、儀器和用具及零件」（增433億元，升8.6%）。另一方面，「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減121億元，跌9.0%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增748億元，升91.1%）和「電動機械、儀器和用具及零件」（增524億元，升10.6%）。另一方面，「非金屬礦物製品」（減100億元，跌24.0%）的進口貨值則錄得跌幅。

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