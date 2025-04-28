宏利發表調查，發現消費者在選擇危疾保障時最重視三大關鍵因素：廣泛的危疾保障範圍（53%），多元化增值服務以滿足病患期間的需求（39%），以及可以承保復發的危疾（37%）。此外，當被問及在診斷出危疾後的三大擔憂時，39%的受訪者將無法工作和失去賺錢能力列為首要關切。其次，34%的受訪者將擔心成為家人的負擔及需要他們照顧視為其次最緊迫的問題。然而，即使在考慮購買危疾保險時，25%的受訪者最關心的問題之一仍是隨著年齡增長保費會更高。由此可見，財務穩定性對於讓消費者專注於康復並感到安心至關重要。
上述調查於去年12月進行，訪問了501名年齡介乎25至54歲、家庭月入達3萬港元或以上的香港成年人，旨在深入了解香港消費者對危疾保險產品的需求與喜好。
宏利宣布推出兩款全新危疾保險計劃，幫助客戶應對因長期治療可能面臨的收入損失。其中「宏健守護危疾入息保障」涵蓋多達 121 種危疾及疾病，並提供市場首創之突發性心臟病／中風的持續治療保障。在嚴重危疾賠償後，若受保人確診心臟病或中風後需進行後續指定的複雜或大型手術，此計劃將支付每次可高達名義金額的 100% 的賠償。
另外，「宏伴護航危疾入息保障」則聚焦於癌症、心臟疾病及中風的保障，採用簡易核保程序，只需回答三條健康問題即可投保。
宏利香港及澳門首席產品總監湯達恒表示，儘管不少消費者將危疾保障視為支付治療費用的方式，但這類計劃同時承擔著替代收 入的重要功能。在確診危疾後，患者往往需要停工接受治療與休養，導致收入大幅縮減。因此，危疾保障計劃在提供財務穩定方面發揮著重要作用，讓患者專心治療與康復。
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