上述調查於去年12月進行，訪問了501名年齡介乎25至54歲、家庭月入達3萬港元或以上的香港成年人，旨在深入了解香港消費者對危疾保險產品的需求與喜好。

宏利宣布推出兩款全新危疾保險計劃，幫助客戶應對因長期治療可能面臨的收入損失。其中「宏健守護危疾入息保障」涵蓋多達 121 種危疾及疾病，並提供市場首創之突發性心臟病／中風的持續治療保障。在嚴重危疾賠償後，若受保人確診心臟病或中風後需進行後續指定的複雜或大型手術，此計劃將支付每次可高達名義金額的 100% 的賠償。

另外，「宏伴護航危疾入息保障」則聚焦於癌症、心臟疾病及中風的保障，採用簡易核保程序，只需回答三條健康問題即可投保。

宏利香港及澳門首席產品總監湯達恒表示，儘管不少消費者將危疾保障視為支付治療費用的方式，但這類計劃同時承擔著替代收 入的重要功能。在確診危疾後，患者往往需要停工接受治療與休養，導致收入大幅縮減。因此，危疾保障計劃在提供財務穩定方面發揮著重要作用，讓患者專心治療與康復。

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