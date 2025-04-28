沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）28.06億元，較上日增加175%，沽空比率由上日的8.31%，升至30.51%。

沽空增幅最多的股份為，ＸＩ二南英偉（7388）增加28606.41%，至116.86萬元；沽空減幅最多的股份為，Ｆ三星原油期（3175）減少99.15%，至99840元。

藍籌當中，沽空比率最高的是恒生（0011）沽空比率46.65%。科指股沽空比率最高的是蔚來（9866）沽空比率36.84%。

盈富基金上日流通股份減1.74%或1.07億個，至60.38億個，是4月24日後最少，當日達61.45億個。

南方恒生科技（3033）上日流通股份增0.29%或2600萬個，至87.66億個，是2024年12月19日後最多，當日達88億個。

恒生中國企業（2828）上日流通股份減12.84%或5133.69萬個，至3.48億個，是4月24日後最少，當日達3.99億個。

其餘請看附圖。

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