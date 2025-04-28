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蘇黎世保險與和記推產品結合大灣區旅遊保及外遊數據

蘇黎世保險與和記電訊香港宣布合作，推出為SoSIM儲值卡客戶而設的外遊服務組合「24小時/大灣區樂遊寶」，產品結合24小時的外遊數據計劃及24小時的旅遊保險，SoSIM客戶在啟動外遊數據時，同時啟動保險服務。

因應大灣區旅遊常客彈性出行的習慣，公司指，24小時/大灣區樂遊寶於旅程展開提供靈活的外遊方案。當旅客回港並切換至本地數據後，相關旅遊保險便會自動結束。有關外遊方案，尤其適合24小時內「兩日一夜」北上短途行程，每次旅程保障期以10日為上限。

SoSIM客戶可以19.9港元使用24小時/大灣區樂遊寶外遊方案，包括500MB大灣區外遊數據、500MB香港數據，以及蘇黎世大灣區Go! 保險計劃。SoSIM客戶於購買24小時/大灣區樂遊寶後，即可以使用蘇黎世大灣區Go! 保險計劃的保障，無需再額外申請。

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