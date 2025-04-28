諾圻資本王幹文：SPAC市場缺生氣 建議降PIPE投資者門檻及集資額
香港雖然推出上市規則18B，並有5間SPAC（特殊目的收購公司）先後上市，但自2023年未有新的SPAC上市，在尋求與標的公司合併時，亦存在難度。有亞洲SPAC教父之稱的諾圻資本主席王幹文指出，市場對SPAC上市仍有需求，但是香港上市規則過嚴，尤其需要SPAC公司在落實購併項目時，同時公布PIPE（獨立第三方投資）投資者，要求專業投資者參與佔比亦高、數目又多，因此提議降低對PIPE投資者的門檻，及降低SPAC的上市集資額，重振SPAC市場的活力。
他認為，按現時SPAC的監管要求，SPAC已缺生命力，因此有需要要降低門檻，尤其需要放寬SPAC公司落實合併項目時同時公布PIPE投資者的門檻，增加彈性，亦宜將原有規定需要3名管理資產值達80億元的資深投資者並佔PIPE投資至少50%的要求，降至只需1名。由於SPAC在收購內地項目時，往往在取得中國證監會審批的時間性存在不確定性，往往遲至SPAC公司原先規定公布的合併項目最後期限前數天才取得監管機構批准，他認為，一旦當局未予批准，SPAC公司便難轉身尋求新項目替代。若期間又要求PIPE投資者等待，他更明言，存在難度。
他更指出，在SPAC只讓專業投資者參與，卻要長期等待結果，就算按機制可取回每股10元價值，但是在欠缺流動性，因此專業投資者要在市場離場時，在缺乏承接時，已見低至8元脫手離場的情況。因此他認為有需要開放SPAC予散戶投資者參與，增加流通性。同時亦有需要將首次上市集資門檻，由現時的10億元，降至5億至7億元，這樣SPAC公司有較大彈性，可以有空間合併融資額相對少的東南亞企業，增加SPAC公司合併項目的選擇。
他指出，現時美國SPAC市場上市目前由2021年高峰期逾200間，降至50至60間，當中他們留意到，約有20%至30%具中、港投資者背景。此外，新加坡SPAC並無甚新SPAC上市，反而香港推動SPAC時，雖然行雙軌制，可予申請人中途轉做新股上市申請後，反而見到曾經申請新股上市者如找鋼網等轉投SPAC市場借殼，加上內地生物科技股，及較少鼓勵的白酒及連鎖餐飲概念股等，尤對市場融資渠道有需求，他認為，香港有條件可做SPAC的樞紐中心。隨著香港引進辦擬吸引更多新興企業過來，SPAC更可作為融資工具，吸引更多企業過來。若然當局從善如流，他們及業界對推動香港SPAC市場，繼續保持興趣。
其他報道
香港3月出口增18.5% 進口增16% 均勝預期 增幅15個月最高
恒指收市跌8點 成交1690億元 伙北水成交齊見近3個月低 北水轉流入20億
回應長和賣港口 外交部：希望各方審慎行事 與有關部門充分溝通
迎五一黃金周 花旗彌敦道及K11 Atelier增額外營業時間
投資推廣署今屆全球Fast Track計劃 擴展至金融科技以外垂直領域
WeChat Pay及微信支付伙港鐵推「同行碼」用戶可為兩名同行者掃碼過閘
恒指半日升16點 半日成交不足1000億元 北水連續第2日流出
港元拆息全線向上 1個月HIBOR創兩個月高 貼現窗投放2.75億港元
人行鄒瀾：適時降準減息 發改委趙辰昕：將建立實施育兒補貼制度
恒指高開91點 科指升0.57% 耀才升60% 阿里升1% 比亞迪電子跌3%
港股ADR升121點 夜期高水74點 美期跌亞股升 中石化等業績