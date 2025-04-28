金管局指，Cargox 是為期數年的公私營合作項目，聚焦三個主要領域，包括善用貨運物流數據簡化及優化貿易融資流程；構建數碼方案，以提升中小企獲取貿易融資的機會；探索與國際數據夥伴對接，便利香港銀行的貿易融資用例。 當局會參考專家小組的指導和建議，聯同香港機場管理局和運輸及物流局等策略夥伴及試點銀行，於2025至2026年進行概念驗證研究並構建新方案，利用貨運物流數據和「商業數據通」提升數碼貿易融資。

金管局總裁余偉文表示，面對當前複雜的國際貿易形勢，不少企業，尤其是中小企貿易商，需要更為數碼化和高效的貿易融資來協助營運模式和供應鏈的轉型。專家小組匯集公私營界別多個領域的專家，將在推動數碼貿易融資、鞏固香港作為領先貿易融資中心的地位及促進中小企業發展方面發揮關鍵作用。透過利用貨運物流數據和新世代數據基建「商業數據通」，Cargox 將可幫助銀行解決長期面對的貿易融資痛點，從而提高效率並推動整個業界的創新發展。

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