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萬利：燃油加注需求穩健 香港加注具區域競爭力

燃油供應服務商萬利集團的美股上市實體CBL International（美：BANL）主席謝威廉會見媒體時表示，儘管中美關稅戰升溫，但對主要客戶對燃料加注服務的需求影響不大。他指出，公司主要客戶為全球12大集裝箱船公司中的9間，業務涵蓋泛亞太、歐亞以及跨太平洋航線，其包括加拿大及墨西哥。同時，部份船舶轉往其他地區再運入美國，且現前東南亞及歐亞航線需求強勁，關稅戰對公司影響有限。謝威廉相信，中美雙方難以長期承受關稅壓力，最終將達成相關協議。

受紅海危機影響，萬利近期亦在印度、毛里求斯及巴拿馬開通新服務，應對貿易航道轉向非洲繞航的新需求。他提到，無論巴拿馬港口最終由誰營運，對公司的加注服務影響不大。

回顧去年表現，謝威廉指出，毛利率下滑部分受銷量增加抵銷影響，同時因開拓新港口，規模效應尚未顯現，供應商增多導致競爭加劇，加上為吸引船東減價促銷，令毛利率受壓。不過他預期，今年情況將有所改善，假設營運環境無重大變化，新港口客戶基礎壯大後，有望加強議價能力，逐步恢復毛利率。他透露，有間瑞士燃料供應商與他們溝通，因其在亞洲沒有業務，故希望找合作伙伴。

他補充，萬利過去以集中船東訂單優勢提升議價力，未來將平衡現有發展港口與具戰略價值的新港口拓展。

香港近年推動港口綠色燃料加注服務，萬利行政總裁私人助理張嘉洋指出，雖然政府已發布行動綱領展現推動意向，但在法規設置、專用用地及基建配套方面仍顯不足，令成本難以降低。這與新加坡有明顯差距，因其規劃時已劃地給新能源儲罐、新能源船泊位等。

不過，謝威廉指出香港仍具加注優勢，不需靠泊碼頭卸貨也可直接於錨地（海上船舶可以拋錨的位置）加注，相比內地港口需靠岸裝卸程序更為便捷，例如深圳加注需靠近碼頭加注，意味一定需要有貨物。去年公司於香港的加注金額按年上升31%。

在燃料供應方面，萬利積極推動新能源加注服務，目前提供的B24生物燃料（含76%化石燃料及24%食用油甲酯），可降低約20%碳排放。謝威廉指出，隨著國際海事組織（IMO）推動減排標準，新船普遍採用雙能源設計（石化燃料配合LNG或甲醇），但現階段市場對新能源燃料仍未有明確共識，預計未來石化燃料仍會被採用，而公司角色是為盡量為船東提供所需燃料。

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