完成交易後，長明控股在耀才的持股由原來的42.71%，提升至50.54%，持股增至近8.58億股。

長明則在上周五，與螞蟻控股達成協議，長明轉讓手上近8.58億股或50.55%持股予螞蟻控股，作價每股3.28元。螞蟻據此提出全面收購。耀才的股份今日恢復買賣，收市報5.55元，成交額達35.04億元，成交額排名今日第十一，僅次於小米（1810）的43.3億元，但是多過京東（9618）的23.09億元。

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