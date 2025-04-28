天寶集團主席洪光椅表示，近年他們緊貼國際社會致力推動環境保護的政策及舉措，迅速開拓新能源業務，成為增長動力，包括投入研發應用於兩輪電動車的智能換電櫃，部分已在國內城市採用。今天他們能夠參與Mile Green的兩輪電動車快充及換電基礎設施項目，象徵了其新能源業務正式拓展至東南亞市場，擁抱更多機遇。

天寶多年來，在產品、產能及客戶群的多樣化上作好充分準備，分散經營風險。他們的產能不依賴單一地區，生產基地遍布東南亞、歐洲、北美洲及內地，而且客戶亦來自多個區域，直接出口美國市場的營收在2024年僅佔7%，其他覆蓋中國、歐洲、亞洲及非洲。當前國際貿易存在眾多挑戰，該集團表示不敢鬆懈，將一如以往保持穩健財務，拓展業務及客戶的多元性。他們亦會保持觸覺，在產品創新、品質管理、業務經營上克盡責任，成為對社會長遠發展有持續貢獻的企業。

今次天寶參與的項目，主要包括於泰國全國範圍設置快速充電設施，為兩輪電動車司機提供快速的電池更換服務，減少因充電而需要停駛的時間，提高兩輪電動車的使用效率。此項目的長遠目標是將這些充電設施完全整合至泰國的交通基礎設施中，支持車隊的持續運營。每個充電設施都配備了專有的水冷卻和防火技術，專門設計以確保在泰國炎熱的氣候條件下的安全性和可靠性。此項目覆蓋包括超過夥伴共3萬個零售點和門店。

該項目由Mile Green主導，其股東包括泰國正大集團的家族關鍵成員謝展，並由盈逹資本主導融資。泰國人口一直以來多以燃油摩托車代步，因此2021年起推出政策，鼓勵人民使用兩輪電動車，推動兩輪電動車普及化的綠色出行願景。

天寶集團今日股價收報1.47元，升1.38%，成交額達315萬元。

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