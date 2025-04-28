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李寧首季零售流水錄低單位數增長

李寧（2331）公布，截至2025年3月31日止第一季，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台的零售流水按年錄得低單位數增長。

就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得低單位數增長，其中零售（直接經營）渠道錄得低單位數下降，批發（特許經銷商）渠道錄得低單位數增長；電子商務虛擬店舖業務錄得10%至20%低段增長。

銷售點數量方面，截至2025年3月31日，於中國，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計6,088個，本年迄今淨減少29個。在淨減少的29個銷售點中，零售業務淨減少6個，批發業務淨減少23個。

截至3月底，於中國，李寧YOUNG銷售點數量共計1,453個，本年迄今淨減少15個。

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