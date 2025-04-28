澳門博彩監察協調局今年首季度數據顯示，貴賓博彩毛收入達144.57億元（澳門元），按年增長0.55%，按季則增長3.32%，並佔整體博彩25.07%。季內直播混合遊戲及德州撲克的毛收入則錄得季度新高，分別達12.14億元及2.42億元。當中直播混合遊戲及角子機通常同時可參與骰寶、廿一點及輪盤，消費相對賭枱低及大眾化，間接反映經濟及一般下注者消費能力。
至於近年收注保持高企的博彩機亦即角子機，季度錄得毛收入達32.74億元，收入繼續多過俗稱「大細」的骰寶之21.31億元，按年增長1.74%，按季則跌2.88%。
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