金管局與數碼港今日宣布，推出第二期生成式人工智能（GenA.I.）沙盒計劃，旨在為銀行提供一個風險可控的環境，以支持開發和測試使用人工智能（A.I.）的創新解決方案，進一步推動金融業採用A.I.技術。
業界對今年1月開展第一期沙盒積極響應，為進一步推動創新，第二期計劃將加入一項主要優化措施「GenA.I.沙盒協創實驗室」 （協創實驗室），透過一系列實務工作坊，促進銀行與科技供應商之間的早期對接，推動將問題陳述轉化為實際用例，並於 GenA.I. 沙盒中進行測試。
針對深度偽造詐騙的威脅日益增長，金管局將於未來數周舉辦協創實驗室工作坊，專題探討如何利用A.I.對抗深度偽造。屆時將邀請來自科技公司、數字銀行及中小型銀行的專家，分享具體應對方案和創新偵測工具。
金管局副總裁阮國恒表示，推出第二期GenA.I.沙盒顯示當局致力推動銀行業實踐負責任GenA.I.創新的承諾。此輪計劃除了繼續驗證試行用例之外，更將集中探索「以A.I. 對抗A.I.」的可能性。金管局鼓勵銀行嘗試將A.I.技術整合至其風險管理的第二及第三道防線，在獲得A.I.發展帶來的裨益的同時，妥善應對其衍生的風險和挑戰。
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