渣打銀行宣布，參與金管局成立的Cargox專家小組，渣打大中華及北亞區貿易及流動資金融資業務主管陳翠珊表示，很高興參與由香港金融管理局牽頭成立的Cargox專家小組，與監管機構、同業及其他持份者合作，共同探討如何利用貨運物流數據，促進貿易融資數碼生態圈的發展。
她續稱，全球貿易環境正在急速轉變，企業尤其是中小企需要更靈活便捷及具透明度的貿易融資，以應對全球供應鏈重整所帶來的機遇和挑戰。作為全球主要的跨境貿易銀行之一，渣打期待利用我們在全球累積所得的經驗和視野，透過專家小組為香港企業和中小企的業務發展，以及本地貿易行業的轉型作出貢獻。
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