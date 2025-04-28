她續稱，全球貿易環境正在急速轉變，企業尤其是中小企需要更靈活便捷及具透明度的貿易融資，以應對全球供應鏈重整所帶來的機遇和挑戰。作為全球主要的跨境貿易銀行之一，渣打期待利用我們在全球累積所得的經驗和視野，透過專家小組為香港企業和中小企的業務發展，以及本地貿易行業的轉型作出貢獻。

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