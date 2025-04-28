丘鈦科技（1478）公告，董事會今日收市後接獲公司主席、執行董事兼控股股東何寧寧的通知，丘鈦投資與日本上市公司TDK Corporation（日：6762）訂立框架協議，內容有關丘鈦投資收購微型驅動器解決方案資產業務，涉及開發、設計、製造及銷售攝像頭模組驅動器。
根據框架協議，丘鈦投資應收購或促使任何其指定的附屬公司或人士收購該業務。TDK與丘鈦投資或其指定的附屬公司或人士將進一步訂立確定性協議，以明確該收購的詳細條款及條件。
倘若丘鈦投資決定將該收購機會轉介予其任何附屬公司（包括丘鈦科技）以作考慮，董事會將審慎考慮及評估此潛在收購機會，且該潛在收購將受限於進一步的盡職調查、對該業務的估值、必要的內外部監管機構批准以及遵守上市規則。
截至今日，丘鈦科技並未就框架協議項下擬進行之交易訂立任何安排或確定性協議，也未向丘鈦投資作出任何承諾，以同意在丘鈦投資將該收購機會轉介給本公司的情況下收購該業務。如有任何重大動向，丘鈦科技將根據上市規則之規定在相關且適當時作進一步公告。
何寧寧目前持有丘鈦科技約63.36%權益。
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