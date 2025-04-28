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貿發局：香港國際授權展及亞洲授權業會議 吸引逾600品牌及IP項目

香港貿發局宣布，第22屆香港國際授權展及第14屆亞洲授權業會議，今天起一連三天在灣仔會議展覽中心舉行，吸引來自全球超過330家參展商，展示超過600個品牌及知識產權（IP）項目。

香港貿發局總裁方舜文於開幕禮致辭時表示，兩大旗艦活動反映全球授權業富有活力，並持續增長。香港擁有世界級的人才與經驗，加上穩健的法律系統，以及鄰近增長強勁的市場及新一代消費者，是區內的知識產權和授權交易中心。

署理文化體育及旅遊局局長劉震表示，在為期三天的展覽中，330家參展商中包括43家香港新興設計公司，這些公司將於「香港館」展示其可授權的設計。

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