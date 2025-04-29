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道指升114點 創近兩周高 標指創近四周高 金龍指數上升

美債息續降，債息差個別發展，美3個月10年期債息第二日倒掛，見三周最闊。金龍指數上升。道指、標指連升5日，納指下跌，道指創近兩周高，標指創近四周高。

市場觀望本周大量企業財報和關鍵經濟數據。美國財長貝森特強調北京應主動為關稅爭端降溫，美國還有其他備案可能在萬不得已時動用，包括對華「禁運」。美國財政部上調季度借款規模預期，因國會債務僵局導致初始現金餘額遠低於此前預測。

道瓊斯工業平均指數收漲114點，升幅0.29%，報40227點。標普500指數收漲3點，升幅0.07%，報5528點。納斯達克綜合指數收跌16點，或0.1%，報17366點。

波音升2.44%，報182.3美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻26點，而英偉達跌2.05%，報108.73元，拖累道指14點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報210.14元，升0.41%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報160.61元，跌0.83%，亞馬遜(美：AMZN)收市報187.7元，跌0.68%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報549.74元，升0.45%，英偉達(美：NVDA)收市報108.73元，跌2.05%，微軟(美：MSFT)收市報391.16元，跌0.17%，Tesla (美：TSLA)收市報285.88元，升0.32%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.53%，報523點。德國DAX指數收漲0.14%，報22271點；法國CAC 40指數漲0.5%，報7573點；英國富時100指數收漲0.03%，報8417點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.69%，報7001點。

美國2年期債息曾跌最多1.91%，是4月24日後最大跌幅，當日跌幅為2.28%。低見3.6764厘，是4月9日3.6533厘後最低。收市報3.6928厘，是4月4日後收市新低，當日報3.652厘。連跌3日，累計跌0.1781厘，對上一次連跌3日是4月16日。

美國10年期債息曾跌最多0.82%，是4月25日後最大跌幅，當日跌幅為1.84%。低見4.2005厘，是4月8日4.1243厘後最低。收市報4.2082厘，是4月7日後收市新低，當日報4.1835厘。連跌5日，累計跌0.2024厘，對上一次連跌5日是4月3日。

美2年期10年期債息差曾高見53.315基點，是4月23日54.235基點後最闊。收市報50.934基點，是4月24日後收市新高，當日報51.167基點。

美3個月10年期債息差續倒掛，曾擴至10.486基點，是4月8日15.949基點後最闊。收市報9.584基點，是4月7日後收市最闊，當日報9.797基點。

金龍指數曾升最多1.22%，是4月23日後最大升幅，當日升幅為5.68%。高見7038.91點，是4月23日7119點後最高。收市報7001.39點，是4月3日後收市新高，當日報7550點。連續第6日陽燭，對上一次連續第6日陽燭是2023年1月6日。

道指曾升最多0.75%，是4月24日後最大升幅，當日升幅為1.39%。高見40414.18點，是4月16日40416.8點後最高。收市報40227.59點，是4月15日後收市新高，當日報40368.96點。連升5日，累計升2057.18點，對上一次連升5日是2024年12月26日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月2日。

標指曾升最多0.51%，是4月25日後最大升幅，當日升幅為0.79%。高見5553.66點，是4月2日5695.31點後最高。收市報5528.75點，是4月2日後收市新高，當日報5670.97點。連升5日，累計升370.55點，對上一次連升5日是2024年11月22日。

納指曾跌最多1.46%，是4月21日後最大跌幅，當日跌幅為3.69%。低見17128.71點，是4月25日17110.72點後最低。收市報17366.13點，是4月24日後收市新低，當日報17166.04點。

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