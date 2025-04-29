個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.32%，折合報479.24元；阿里巴巴（9988）跌1.58%，折合報114.77元；美團（3690）升0.48%，折合報129.31元；匯控（0005）升0.62%，折合報87.4元；建行（0939）升1.02%，折合報6.9元。

道期現跌0.059%；標期現跌0.1%；納期現跌0.16%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數現跌0.07%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.44%。

VIX指數隔晚升1.24%或0.31點，報25.15點。

紐油現跌0.33%或0.2美元，報61.84美元；布油現跌0.42%或0.28美元，報65.58美元；金價現跌0.35%或11.83美元，報3332.15美元；LME 銅期貨隔晚升0.04%或4美元，報9378美元。比特幣現升0.65%或622.75美元，報95128.78美元；美國10年期債息現跌0.63%或0.0271厘，報4.2082厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，農行（1288）、中行（3988）、交行（3328）、中銀香港（2388）、建行（0939）、中國人壽（2628）、招行（3968）、中海油（0883）、恒生（0011）、匯控（0005）、工行（1398）、中石油（0857）、郵儲行（1658）、萬洲（0288）、國航（0753）、鞍鋼股份（0347）、ASMPT（0522）、康希諾生物（6185）、南航（1055）、東航（0670）、萬科（2202）、中信銀行（0998）、中信証券（6030）、中遠海控（1919）、中遠海運港口（1199）、中國財險（2328）、人保集團（1339）。

丘鈦科技（1478）：大股東擬收購日TDK微型驅動器業務，或轉介予上市公司。

李寧（2331）首季零售流水錄低單位數增長。

藥明康德（2359）首季多賺89%至36.7億人幣。

天寶集團（1979）聯同正大集團拓泰國兩輪電動車換電樁網絡。

領展（0823）基金旗艦LREP委任Steven Bass出任日本投資部主管。

耀才（1428）宣布賣盤前， 葉茂林7.83%直接持股轉予私人控股公司。

道富於盈富（2800）持倉跌至5%以下。

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