恒指今早高開101點或0.47%，報22073點，大市成交金額37億元；國指今早高開34點或0.43%，報8114點。恒生科技指數開市報5022點，升0.67%。上升股份比例為9.82%，下跌為2.56%，無升跌為87.6%。