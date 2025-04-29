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恒指高開101點 科指升0.67% 藥明康德、蔚來升5%

恒指今早高開101點或0.47%，報22073點，大市成交金額37億元；國指今早高開34點或0.43%，報8114點。恒生科技指數開市報5022點，升0.67%。上升股份比例為9.82%，下跌為2.56%，無升跌為87.6%。

藍籌51隻升，9隻下跌，23隻無升跌。藥明康德（2359）升5.15%，報61.2元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌1.53%，報16.74元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，4隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報33.35元，升5.54%；跌幅最大的是網易（9999）開市報162.2元，跌0.73%。

恒指續高於20天線(21726.44點)。科指續高於20天線(5001.03點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，農行（1288）開市報4.86元，升0.41%。

中行（3988）開市報4.45元，升0.91%。

交行（3328）開市報6.88元，升0.73%。

中銀香港（2388）開市報31.25元，升0.81%。

建行（0939）開市報6.91元，升0.58%。

中國人壽（2628）開市報13.98元，升0.58%。

招行（3968）開市報44.6元，跌0.22%。

中海油（0883）開市報16.74元，跌1.53%。

恒生（0011）開市報105.2元，無升跌。

匯控（0005）開市報86.55元，升0.93%。

工行（1398）開市報5.57元，升0.91%。

中石油（0857）開市報5.83元，無升跌。

郵儲行（1658）開市報4.88元，升0.83%。

萬洲（0288）開市報6.94元，升0.29%。

國航（0753）開市報4.62元，無升跌。

鞍鋼股份（0347）無成交，報1.49元。

ASMPT（0522）開市報50.8元，跌0.68%。

康希諾生物（6185）無成交，報30.55元。

南航（1055）開市報3.19元，升0.31%。

東航（0670）無成交，報2.29元。

萬科（2202）開市報5.48元，升0.18%。

中信銀行（0998）開市報6.12元，跌0.16%。

中信証券（6030）開市報19.34元，無升跌。

中遠海控（1919）開市報11.66元，無升跌。

中遠海運港口（1199）開市報4.06元，無升跌。

中國財險（2328）無成交，報13.98元。

人保集團（1339）開市報4.57元，無升跌。

丘鈦科技（1478）：大股東擬收購日TDK微型驅動器業務，或轉介予上市公司。開市報6.55元，升1.87%。

李寧（2331）首季零售流水錄低單位數增長。開市報14.78元，跌1.47%。

藥明康德（2359）首季多賺89%至36.7億人幣。開市報61.2元，升5.15%。

天寶集團（1979）聯同正大集團拓泰國兩輪電動車換電樁網絡。無成交，報1.47元。

領展（0823）基金旗艦LREP委任Steven Bass出任日本投資部主管。開市報36.1元，升0.84%。

耀才（1428）宣布賣盤前， 葉茂林7.83%直接持股轉予私人控股公司。開市報5.68元，升2.34%。

道富於盈富（2800）持倉跌至5%以下。開市報22.22元，跌0.45%。

破頂股表現

破頂股包括，上美股份（2145）創上市新高，見67.45元，開市報67.45元，升3.21%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見196元，開市報196元，升1.55%；古茗（1364）創上市新高，見24.3元，開市報24.3元，升0.83%；大唐發電（0991）創52周高，見1.92元，開市報1.92元，升2.13%；電訊盈科（0008）創52周高，見5.08元，開市報5.08元，升0.2%；茂盛控股（0022）創52周高，見0.255元，開市報0.255元，升13.33%；青島銀行（3866）創52周高，見3.57元，開市報3.57元，升0.28%。

異動股

上升異動股，包括，傳遞娛樂（1326）開市報0.071元，升14.52%；泰凌醫藥（1011）開市報0.66元，升13.79%；茂盛控股（0022）創52周高，見0.255元，開市報0.255元，升13.33%；INTL GENIUS（0033）開市報1.8元，升9.76%；重塑能源（2570）開市報177元，升7.34%；俄鋁（0486）開市報4.59元，升6.74%；長飛光纖光纜（6869）開市報13.92元，升5.78%；蔚來（9866）開市報33.35元，升5.54%。

下跌異動股，包括，浙江滬杭甬（0576）開市報6.5元，跌5.52%；卡賓（2030）開市報1.19元，跌4.8%；信銘生命科技（0474）開市報0.027元，跌3.57%；友邦保險－Ｒ（81299）開市報50元，跌2.91%；龍源電力（0916）開市報6.21元，跌2.36%；滔搏（6110）開市報2.95元，跌2.32%；泰格醫藥（3347）開市報26元，跌2.07%；建滔集團（0148）開市報20.6元，跌1.67%；中遠海能（1138）開市報6.1元，跌1.61%。

 

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