根據協聯估值及拍賣行資料，兹承香港區域法院命準，該行將於4月29日上午11時，公開拍賣沙田好運中心3樓3093及3094號舖內的扣押貨品，涉及粥品店設備及家具。上址原為海皇粥店分店，惟根據拍賣行最新公布，上述拍賣已取消。

海皇粥店於1992年創立，全盛期曾有逾30家分店。自去年8月起，元朗分店、上水分店因租約期滿雙雙結業，近8個月內已有5間分店相繼結業。根據官網資料，海皇粥店尚餘下7間分店。其中灣仔莊士敦道分店，在去年8月底亦因欠租3個月，遭業主入稟索償81.3萬元及違約賠償，並要求交吉舖位，惟該分店現時仍在營業。

曾推「10元放題」吸客

港人北上消費成風，本港飲食業備受挑戰，海皇粥店亦曾出奇招吸客，去年10月莊士敦道分店曾推出10元放題活動，客人只需要支付10元，即可在45分鐘內任食白粥、豆漿同油器，網民對活動反應不一，有人更質疑海皇粥店是否想在結業前「賺番筆」，亦有網民認為多做宣傳活動也是好事，希望可以「搞旺個市」。

財經花生︱海皇粥店奇招吸客 推10元任食白粥、豆漿及油器 網民：碳水放題