離岸人民幣曾升值最多0.21%，升值至7.2692元，是4月4日7.2393元後最強。現報7.2741元，升值0.14%。連續升值3日，累計升值0.0159元，對上一次連續升值3日是4月11日。

在岸人民幣曾升值最多0.19%，升值至7.2732元，是4月3日7.2682元後最強。現報7.2752元，升值0.17%。

彭博社報道指，關稅戰當前中國部分出口商改變了外匯策略，選擇在收到貨款後立即賣掉美元，這一舉動有助於人民幣兌美元匯率暫時穩定在7.3元一線；在廣交會期間18家受訪企業均選擇在目前價格立即結匯，預期人民幣續跌空間有限；部分出口商表示，計畫未來增加以人民幣結算的交易。

張建泰表示，出口商舉動表明，鑑於外匯趨勢的透明度較低，中國出口商打算減少外匯敞口，擺脫前一年囤積外匯的習慣。由於特朗普貿易政策的逆轉，美元在過去兩個月似乎失去一些魅力。特朗普反覆無常的政策破壞了美元的特殊地位及其儲備貨幣地位，導緻美元指數從今年迄今的高點110.2跌至低點97.9。同時，在美國對中國商品徵收145%的關稅以及人民幣中間價突破7.2關口後，人民幣兌美元表現出令人驚訝的韌性。

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