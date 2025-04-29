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港元拆息全線向上 1個月HIBOR創3個月高

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升6日，升5.54點子至4.06851%，是1月10日後最高，當日報4.09429%。對上一次連升6日是2024年12月23日，當日拆息報4.53149%。

港元現報7.7571元貶值6點子，曾貶值最多13點子，報7.7578元，亦曾升值最多2點子，報7.7563元，是4月25日7.7562元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升6.67點子至4.27774%，是1月28日後最高；1星期HIBOR升4.48點子至4.26089%，是1月27日後最高；2星期HIBOR升0.54點子至4.06851%，是2月24日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.24點子至4.06601%，是1月10日後最高；6個月期HIBOR升2.7點子至4.08536%，是1月10日後最高；12個月期HIBOR升0.97點子至4.1%，是3月6日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減6.07億元，至總數19790.49億元，是4月24日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減9.4億元，至總數6073.45億元，是4月24日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為445.47億元，較再上一日減2.75億元，總結餘是4月24日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增3.33億元，至總數13139.53億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減4.9億元，至總數12025.97億元，是4月17日後最低。

總結餘變動原因

上日退還貼現窗拆出資金2.75億元。

美匯美息

美元指數現報99.134升值0.124點或0.13%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32178%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.4918%，連續4日收窄，利差是2025年3月21日後最窄，當日差距為-0.4902%。

對上一次連續4日收窄，是2025年3月21日，當日利差報-0.4902%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor跌6.2點子至1.541%，是1月8日後最低；1星期Shibor升2.5點子至1.748%，是4月2日後最高；2星期Shibor升0.9點子至1.778%，是4月22日後最高；1個月期Shibor跌0.2點子至1.745%，是2月14日後最低；

中長線拆息方面，6個月期Shibor無升跌報1.76%，是4月28日後最低；6個月期Shibor無升跌報1.76%，是4月28日後最低；1年期Shibor跌0.1點子至1.767%，是4月27日後最低。

 

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