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恒指半日升26點 科指升0.8% 北水轉流出 匯控績前跌0.5%

港股續橫行、變動不大，一方面受勞動節假期影響，另一方面觀望公司業績。美股同樣觀望業績，美期微升。受美國考慮減輕汽車業關稅負擔消息影響，韓國汽車股上漲，亞股普遍向上，上證、滬深300下跌。北水轉流出14億。

恒指今早高開101點，高位升241點，低位跌53點，高低波幅295點。上升股份比例為28.22%，下跌為23.76%，無升跌為48.01%。

恒指半日升26點或0.12%，報21998點，大市成交金額972億元；國指升10點或0.12%，報8090點。恒生科技指數收報5029點，升0.81%。

藍籌股成交金額376.96億元，佔大市成交38.78%；科指成份股成交金額239.97億元，佔大市成交24.68%；國指成份股成交金額329.64億元，佔大市成交33.91%。

24隻雙櫃台股，總成交0.32億元人民幣，相當於約0.34億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少6.18%，至130.1億元，佔大市成交13.37%。牛熊證成交金額66.63億元，增加4.66%；窩輪成交金額63.47億元，減少15.39%。

藍籌43隻升，34隻下跌，6隻無升跌。阿里健康（0241）升6.07%，收報4.89元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌3.07%，收報14.54元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，6隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報6.25元，升9.84%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報74.95元，跌2.73%。

恒指續高於20天線(21722.72點)。科指升穿20天線(5001.38點)、100天線(5014.82點)。

北水南下合計淨流出14.75億元，終止單日流入。北水本月累計流入1659.85億元，按月增加3.56%，連續第4個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）390.68億元，較上日減49.41%，佔香港市場成交額由上日的22.84%減至20.07%。

阿里巴巴（9988）發布最新版本「通義千問」 稱媲美DeepSeek。收報116.1元，升0.78%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，農行（1288）收報4.83元，跌0.21%。

中行（3988）收報4.37元，跌0.91%。

交行（3328）收報6.81元，跌0.29%。

中銀香港（2388）收報31.05元，升0.16%。

建行（0939）收報6.81元，跌0.87%。

中國人壽（2628）收報14.02元，升0.86%。

招行（3968）收報44.55元，跌0.34%。

中海油（0883）收報16.74元，跌1.53%。

恒生（0011）收報105.1元，跌0.1%。

匯控（0005）收報85.3元，跌0.52%。

工行（1398）收報5.5元，跌0.36%。

中石油（0857）收報5.83元，無升跌。

郵儲行（1658）收報4.81元，跌0.62%。

萬洲（0288）收報6.92元，無升跌。

國航（0753）收報4.71元，升1.95%。

鞍鋼股份（0347）收報1.51元，升1.34%。

ASMPT（0522）收報51.35元，升0.39%。

康希諾生物（6185）收報30.25元，跌0.98%。

南航（1055）收報3.23元，升1.57%。

東航（0670）收報2.3元，升0.44%。

萬科（2202）收報5.46元，跌0.18%。

中信銀行（0998）收報6.05元，跌1.31%。

中信証券（6030）收報19.16元，跌0.93%。

中遠海控（1919）收報11.64元，跌0.17%。

中遠海運港口（1199）收報4.01元，跌1.23%。

中國財險（2328）收報13.88元，跌0.72%。

人保集團（1339）收報4.48元，跌1.97%。

丘鈦科技（1478）：大股東擬收購日TDK微型驅動器業務，或轉介予上市公司。收報6.4元，跌0.47%。

李寧（2331）首季零售流水錄低單位數增長。收報14.54元，跌3.07%。

藥明康德（2359）首季多賺89%至36.7億人幣。收報61.7元，升6.01%。

天寶集團（1979）聯同正大集團拓泰國兩輪電動車換電樁網絡。收報1.51元，升2.72%。

領展（0823）基金旗艦LREP委任Steven Bass出任日本投資部主管。收報35.95元，升0.42%。

耀才（1428）宣布賣盤前， 葉茂林7.83%直接持股轉予私人控股公司。創上市新高，見6.96元，收報6.71元，升20.9%。

道富於盈富（2800）持倉跌至5%以下。收報22.14元，跌0.81%。

破頂股表現

破頂股包括，安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見11.96元，收報11.78元，升1.2%；耀才證券金融（1428）創上市新高，見6.96元，收報6.71元，升20.9%；力鴻檢驗（1586）創上市新高，見2.62元，收報2.56元，升1.59%；晉景新能（1783）創上市新高，見8.58元，收報8.47元，升0.59%；上美股份（2145）創上市新高，見72.2元，收報70.6元，升8.03%；卓越教育集團（3978）創上市新高，見5.54元，收報5.46元，升3.8%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見198.2元，收報196.9元，升2.02%；古茗（1364）創上市新高，見26.3元，收報25.2元，升4.56%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見69.04元，收報69.02元，升0.88%；大唐發電（0991）創52周高，見1.94元，收報1.84元，跌2.13%；電訊盈科（0008）創52周高，見5.15元，收報5.12元，升0.99%；茂盛控股（0022）創52周高，見0.285元，收報0.255元，升13.33%；達力集團（0029）創52周高，見13.48元，收報13.44元，升0.3%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.41元，收報0.405元，升1.25%；北京控股（0392）創52周高，見31.65元，收報31.5元，升1.94%；盈大地產（0432）創52周高，見0.255元，收報0.198元，升5.32%；勵晶太平洋（0575）創52周高，見1元，收報0.88元，升29.41%；浪潮數字企業（0596）創52周高，見7.83元，收報7.78元，升4.43%；長江生命科技（0775）創52周高，見1.02元，收報1.02元，升9.68%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，飛道旅遊科技（8069）低見0.027元，收報0.029元，無升跌；進智公共交通（0077）低見0.395元，收報0.41元，跌4.65%；復興亞洲（0274）低見0.25元，收報0.27元，跌1.82%；信銘生命科技（0474）低見0.025元，收報0.028元，無升跌；恒發光學（1134）低見0.161元，收報0.175元，升1.74%；中國天保集團（1427）低見0.1元，收報0.18元，跌4.26%；富臨集團控股（1443）低見0.071元，收報0.073元，跌17.05%；福森藥業（1652）低見0.235元，收報0.25元，跌1.96%；景瑞控股（1862）低見0.012元，收報0.012元，跌7.69%；惠陶集團（8238）低見0.15元，收報0.15元，跌4.46%。

創52周低，其中包括，利亞零售（0831）低見0.22元，收報0.247元，跌3.14%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，跌9.09%；VICON HOLDINGS（3878）低見0.178元，收報0.178元，跌1.11%。

異動股

上升異動股，包括，瑋俊生物科技（0660）收報0.15元，升74.42%；數科集團（2350）收報0.435元，升38.1%；立高控股（8472）收報0.42元，升35.48%；中國抗體－Ｂ（3681）收報1.75元，升29.63%；勵晶太平洋（0575）創52周高，見1元，收報0.88元，升29.41%；光尚文化控股（8082）收報0.146元，升24.79%；聲揚集團（8163）收報0.109元，升22.47%；愛得威建設集團（6189）收報0.112元，升21.74%；首都創投（2324）收報0.159元，升21.37%；耀才證券金融（1428）創上市新高，見6.96元，收報6.71元，升20.9%；高雅光學（0907）收報0.129元，升20.56%。

下跌異動股，包括，新明中國（2699）收報0.018元，跌28%；天大藥業（0455）收報0.131元，跌27.22%；中國置業（0736）收報0.124元，跌18.95%；中國恒天立信國際（0641）收報0.24元，跌18.64%；富臨（1443）創上市新低，見0.071元，收報0.073元，跌17.05%；惠生國際（1340）收報0.035元，跌16.67%；泰凌醫藥（1011）收報0.49元，跌15.52%；升華蘭德（8106）收報0.073元，跌15.12%；紫元元（8223）收報1.39元，跌14.72%。

 

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